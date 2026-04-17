CISL Messina e Reggio Calabria insieme per un incontro tra mare, sviluppo, lavoro e coesione | INFO

Sviluppo, lavoro e coesione territoriale nell’area dello Stretto al centro di un confronto che riunirà istituzioni, mondo accademico e rappresentanze sindacali. È questo il tema del convegno “Area integrata dello Stretto: tra rapporto col mare, sviluppo, lavoro e coesione”, in programma il prossimo 23 aprile alle 9.30 al Salone della Borsa della Camera di Commercio di Messina. L’iniziativa, promossa dalla Cisl Messina e dalla Cisl Reggio Calabria, punta ad accendere i riflettori sulle prospettive di crescita dell’area dello Stretto, con particolare attenzione al ruolo strategico del mare e alle opportunità legate al sistema portuale e alla cooperazione tra le due sponde.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina. Seguiranno le introduzioni ai lavori affidate ad Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina, e a Nausica Sbarra, segretaria generale della Cisl Reggio Calabria.

Il dibattito vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, del presidente del Porto di Gioia Tauro, Paolo Piacenza, del presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, e di diversi esponenti del mondo accademico, tra cui i professori Michele Limosani e Josè Gambino dell’Università di Messina.

Previsti anche gli interventi dei segretari generali regionali della Cisl, Leonardo La Piana per la Sicilia e Giuseppe Lavia per la Calabria, a testimonianza della dimensione interregionale dell’iniziativa.

A concludere i lavori sarà la segretaria generale nazionale della Cisl, Daniela Fumarola.

L’incontro si propone come un momento di analisi e proposta sulle strategie di sviluppo dell’area dello Stretto, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra territori, valorizzare le risorse marittime e promuovere nuove opportunità occupazionali in un contesto di crescita condivisa.