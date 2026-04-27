Cinquefrondi, domani l’iniziativa che punta al rilancio economico e allo sviluppo del territorio

Si terrà domani, a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, l’atteso evento di promozione della Ciclovia della Solidarietà che promette di segnare un punto di svolta per l’economia locale. L’iniziativa non rappresenta soltanto un momento di aggregazione, ma si configura come un vero e proprio acceleratore di sviluppo, studiato per valorizzare le eccellenze del territorio e attrarre nuovi investimenti. L’appuntamento di domani mira a generare un impatto diretto sul tessuto produttivo cittadino. Grazie a una visione strategica lungimirante, l’iniziativa si concentra su tre pilastri fondamentali:

Attrattività Territoriale: Posizionare la nostra cittadina come un polo di riferimento, capace di richiamare visitatori e stakeholder interessati al potenziale inespresso della zona.

Sostegno alle Imprese: Creare una vetrina privilegiata per le attività locali, favorendo il networking e l’apertura verso nuovi mercati.

Occupazione e Innovazione: Stimolare la nascita di nuove opportunità professionali, puntando sulla modernizzazione dei servizi e sulla sostenibilità ambientale.

“L’evento di domani non è un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase di crescita”, dichiarano gli organizzatori. “Abbiamo lavorato per trasformare il potenziale della nostra città in progetti concreti che possano tradursi in benessere economico per i cittadini e solidità per le nostre aziende. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, agli imprenditori e alle associazioni per testimoniare insieme l’avvio di questo percorso”.