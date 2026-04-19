Caulonia, sottopasso ferroviario e accesso alla zona mare: Comune al lavoro per una soluzione strutturale

L’Amministrazione comunale di Caulonia intende informare la cittadinanza che “è seriamente e concretamente impegnata nella ricerca di una soluzione definitiva al problema del sottopasso ferroviario di Caulonia Marina, che in occasione di ogni evento di pioggia intensa torna a isolare la zona sotto ferrovia, mettendo a rischio la sicurezza di residenti, attività commerciali e, in caso di emergenza, l’accessibilità dei mezzi di soccorso. Il problema è noto e si ripete con dolorosa regolarità da anni”.

“L’episodio del 17 marzo scorso, durante l’allerta meteo arancione, ha reso plasticamente evidente la gravità della situazione: entrambi gli accessi alla zona — il sottopasso ferroviario e il passaggio adiacente alla fiumara Allaro — erano impraticabili contemporaneamente, lasciando un intero quartiere completamente isolato, senza che alcun mezzo di soccorso potesse raggiungerlo. Oggi, però, possiamo dire con certezza che quella drammatica immagine appartiene a un passato che stiamo lavorando per lasciarci alle spalle. Il percorso verso una soluzione strutturale è finalmente avviato”.

Il Sindaco Francesco Cagliuso dichiara: “quello del sottopasso è un problema atavico che questa comunità non può permettersi di non affrontare in maniera strutturale. Come Amministrazione abbiamo il dovere di guardare lontano, con lungimiranza, e di costruire le condizioni affinché Caulonia Marina possa contare su un accesso sicuro e permanente, indipendentemente dalle condizioni meteo. Lo dobbiamo ai residenti della zona, alle famiglie, agli imprenditori e ai turisti che ogni anno scelgono il nostro territorio. Stiamo ponendo le basi per risolvere definitivamente una questione che si trascina da decenni: non è un risultato di una stagione politica, è un atto di responsabilità verso le generazioni future”.

Il tema è stato affrontato con la necessaria serietà già nel corso del Consiglio Comunale del 17 aprile 2026, nel quale il Vicesindaco Giovanni Maiolo ha ribadito pubblicamente l’impegno dell’Amministrazione a trovare una soluzione concreta e duratura, che preveda la realizzazione di un nuovo accesso alla zona a mare.

Il Vicesindaco Giovanni Maiolo aggiunge: “ho voluto accennare a questo argomento in Consiglio Comunale perché non ci stiamo limitando alle parole: stiamo costruendo un percorso tecnico e amministrativo credibile. La zona sotto ferrovia è classificata PAI R4, il massimo livello di rischio idrogeologico. Non possiamo continuare ad aspettare che piova per poi correre ai ripari. Il tavolo tecnico istituzionale che si aprirà a maggio è la dimostrazione che le istituzioni, quando lavorano insieme e con serietà, sanno dare risposte concrete. Questa Amministrazione c’è, e intende esserci fino in fondo”.

Un passaggio decisivo è stato compiuto nelle scorse settimane sul piano istituzionale. Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha formalmente scritto a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. in data 15 aprile 2026, richiedendo la fissazione di un tavolo tecnico interistituzionale per la messa in sicurezza idraulica e la ricucitura urbana del quartiere costiero di Caulonia Marina, con la realizzazione di un nuovo manufatto di attraversamento. L’incontro è previsto presso la sede della Regione Calabria a Catanzaro, nelle date comprese tra il 4 e l’8 maggio 2026. RFI ha già comunicato la propria disponibilità a partecipare: il tavolo si farà.

Sul piano tecnico-progettuale, l’Amministrazione ha convocato in Comune i professionisti locali che avevano già elaborato ipotesi progettuali concrete, presentate nel corso di un convegno pubblico lo scorso dicembre. L’ingegnere Francesco Commisso, il geometra Mauro Tuccio e gli architetti Domenico Lia e Alfredo Vartolo hanno partecipato a un incontro con l’Ufficio Tecnico Comunale e con l’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso, nel corso del quale sono state esaminate le diverse soluzioni progettuali — con l’obiettivo di valutare la fattibilità tecnica e le possibili vie di finanziamento.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Commisso commenta: “è stato un incontro proficuo e molto concreto. Questi tecnici hanno lavorato con competenza e autentica passione civica, mettendo la loro professionalità al servizio della comunità. Come Amministrazione abbiamo il compito di raccogliere questa energia e trasformarla in progettualità spendibile ai tavoli istituzionali. Stiamo lavorando per arrivare al tavolo di maggio con una proposta solida, che possa aprire la strada al finanziamento e alla realizzazione dell’opera. La strada è tracciata, e su questa strada non ci fermeremo”.

L’Amministrazione annuncia inoltre che nel mese di maggio, a valle del tavolo tecnico istituzionale, verrà organizzata un’iniziativa pubblica aperta a tutta la cittadinanza, nel corso della quale saranno illustrati nel dettaglio lo stato dell’arte del percorso istituzionale e la proposta progettuale in fase di elaborazione. La comunità ha il diritto di sapere, di discutere e di partecipare a una decisione che cambierà il volto di Caulonia Marina per i decenni a venire.

Stiamo ponendo le basi per risolvere un problema storico. Lo facciamo guardando lontano, con la consapevolezza che le grandi sfide si affrontano con visione, metodo e determinazione — non con le toppe dell’emergenza. Caulonia Marina merita infrastrutture degne del suo potenziale, e questa Amministrazione è pronta a battersi perché le abbia.