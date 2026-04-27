Catanzaro, per lavori limitazioni al traffico lungo la SS280 | INFO e DETTAGLI

Nell’ambito degli interventi di posa di due linee interrate lungo la complanare della SS280, tra le uscite di Sarrottino e Caraffa di Catanzaro, la Società E-distribuzione dovrà effettuare il ripristino definitivo della pavimentazione lungo il tratto di collegamento tra l’intersezione con la SP 168/1 (su cui s’innesta via E. Berlinguer) ed il sottopasso della SS280 (collegato con l’abitato di Sarrottino) e le rampe di uscita ingresso della SS280. Per eseguire i lavori garantendo la sicurezza degli operatori, sarà necessario disporre la chiusura al traffico temporanea della carreggiata che dalla SP 168/1 che conduce alla rotatoria di Sarrottino, attraverso il sottopasso, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dei giorni 28 e 29 aprile e per il tempo strettamente necessario.

Per chi proviene da via Berlinguer e dovrà innestare la SS280 percorrerà per circa due chilometri la SP168/1 fino allo svincolo di Settingiano, per proseguire in tutte le direzioni. Per chi proviene da Sarrottino, procederà sulla complanare SS280 in direzione Catanzaro e potrà innestare la SS280 in direzione CZ–Lamezia Terme all’altezza dell’uscita di Caraffa di Catanzaro. L’abitato di Sarrottino, per chi proviene da Catanzaro, sarà raggiungibile svincolando a Caraffa di Catanzaro. Si precisa inoltre che le rampe in uscita dalla SS280, all’altezza dello svincolo di Sarrottino, in entrambe le direzioni rimarranno fruibili.