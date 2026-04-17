Catanzaro, madre con due figlie disabili bloccata al quarto piano senza ascensore: interviene il prefetto

“In casi come quello in esame diventa urgente rinvenire ogni iniziativa finalizzata al superamento della situazione segnalata, mediante l’individuazione di una sistemazione abitativa effettivamente idonea, accessibile e coerente con le condizioni di disabilità delle persone interessate, anche ricorrendo eventualmente agli strumenti amministrativi derogatori che l’ordinamento mette a disposizione“. Lo scrive il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, al sindaco e all’Aterp in relazione alla vicenda della signora madre di due figlie disabili che vive in un appartamento al quarto piano di uno stabile senza ascensore. A renderlo noto è l’avvocato Francesco Pitaro che nei giorni scorsi aveva rivolto un appello proprio al prefetto affinché intervenisse sulla vicenda. “A seguito del determinato e incisivo intervento del prefetto di Catanzaro, che ringrazio caldamente – afferma Pitaro – attendiamo ora che Aterp e Comune di Catanzaroagiscano senza ulteriori inerzie e individuino repentinamente una soluzione a tutela delle persone fragili ad oggi lese e discriminate”.