Catanzaro, chiusura notturna della Galleria “Sansinato”: nuove disposizioni per la viabilità in vista del Giro d’Italia

A partire dalla notte del 28 aprile 2026, la Galleria “Sansinato” sulla SS 280 ‘Dei Due Mari’ sarà oggetto di una chiusura temporanea durante le ore notturne. L’intervento, programmato per le notti del 28 e 29 aprile, rientra nell’ambito delle attività manutentive e preparatorie all’imminente riapertura al traffico della canna in ingresso a Catanzaro. Durante questa fascia oraria, compresa tra le 22.00 e le 6.00, la canna attualmente in esercizio, che permette il transito a doppio senso di circolazione, sarà completamente chiusa al traffico.

L’intervento è reso necessario per garantire il rispetto delle normative di sicurezza e per preparare la galleria in vista del passaggio dei ciclisti durante il Giro d’Italia, che il 12 maggio attraverserà la regione. Le operazioni di manutenzione e messa in sicurezza coinvolgeranno l’intero tratto, e nelle ore di chiusura, sarà assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso e di pronto intervento, per garantire la sicurezza dei cittadini e la continuità dei servizi di emergenza.

La chiusura notturna e l’imminente riapertura della galleria

Il provvedimento di chiusura temporanea, pur essendo un disagio per i residenti e i pendolari, è stato deciso in collaborazione con la Prefettura di Catanzaro e in sede di COV (Comitato Operativo per la Viabilità). L’obiettivo principale è quello di eseguire una serie di lavori complementari che garantiranno la sicurezza della Galleria Sansinato per il traffico veicolare e il passaggio eccezionale dei ciclisti, in vista dell’importante evento sportivo. La chiusura totale della galleria durerà per sole due notti, ma si renderà necessario stabilire percorsi alternativi per minimizzare i disagi alla circolazione.

Percorsi alternativi per i veicoli

Durante le ore di chiusura, i veicoli diretti fuori dalla città dovranno seguire un percorso alternativo, utilizzando la SS109 bis e via Lucrezia della Valle per poi confluire sulla SS 106 var, da dove sarà possibile proseguire in tutte le direzioni. Per chi invece deve entrare in città, sarà necessario seguire la SS280 fino a Germaneto, dove si dirigeranno verso la SS280 dir, con direzione 106 var e Catanzaro Lido. Anche in questo caso, il traffico sarà libero di proseguire verso qualsiasi direzione una volta che si raggiunga la 106 var. Questi percorsi alternativi sono stati definiti per assicurare che il traffico non subisca blocchi significativi, soprattutto nelle ore di punta. È fondamentale che i cittadini rispettino le nuove disposizioni, per garantire fluidità e sicurezza durante la chiusura.

L’importanza della sicurezza stradale

Anas, il gruppo che gestisce le infrastrutture, ricorda a tutti gli utenti della strada l’importanza della prudenza e della responsabilità durante il periodo di lavori. “Quando sei alla guida, tutto può aspettare!” è il messaggio che Anas promuove, invitando i conducenti a rispettare le norme di sicurezza. Inoltre, in caso di necessità di informazioni relative alla viabilità o a modifiche temporanee, Anas offre un servizio di supporto attraverso il numero verde gratuito 800.841.148, disponibile per tutti coloro che desiderano aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale.

Preparazione per il Giro d’Italia

L’attività di messa in sicurezza della Galleria Sansinato si inserisce in un contesto di grande rilevanza, poiché il passaggio del Giro d’Italia il prossimo 12 maggio comporterà il transito di centinaia di ciclisti, e pertanto è fondamentale che le strutture lungo il percorso siano in grado di garantire la sicurezza non solo dei veicoli, ma anche dei partecipanti all’evento sportivo. La messa in sicurezza della galleria, quindi, non solo riguarda la normale viabilità, ma è anche un passo fondamentale per l’ottimizzazione del traffico e per l’organizzazione dell’importante manifestazione.

L’operazione di chiusura temporanea della Galleria “Sansinato” è quindi un intervento che, seppur comporta disagi temporanei per gli automobilisti, è essenziale per la sicurezza e la gestione della viabilità a Catanzaro. Le modifiche al traffico, pur essendo limitate nel tempo, sono state studiate attentamente per minimizzare i disagi e garantire una mobilità fluida in vista di eventi di grande importanza, come il Giro d’Italia. La collaborazione tra le istituzioni locali e Anas continuerà a essere fondamentale per assicurare che la viabilità in tutta la zona sia ottimizzata, per il bene di tutti gli utenti della strada.