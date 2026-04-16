Catania, lavori di adeguamento alla sicurezza della fabbrica del teatro Bellini: focus il 20 aprile | INFO

Lunedì 20 aprile, il Foyer del Teatro Massimo Bellini di Catania ospiterà l'incontro riguardante i lavori di adeguamento alla sicurezza della fabbrica del Teatro

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Foto di Peppe Caridi © StrettoWeb

Lunedì 20 aprile, alle ore 10:30, presso il Foyer del Teatro Massimo Bellini di Catania, un focus riguardante i lavori di adeguamento alla sicurezza della fabbrica del Teatro.

Interverranno:

  • il Sindaco di Catania Enrico Trantino, presidente del Cda del Teatro Massimo Bellini
  • l’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Francesco Scarpinato
  • il Sovrintendente del Teatro Giovanni Cultrera di Montesano
  • il Sovrintendente dei Beni culturali e ambientali di Catania Maurizio Auteri.
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