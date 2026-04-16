Catania, lavori di adeguamento alla sicurezza della fabbrica del teatro Bellini: focus il 20 aprile | INFO

Lunedì 20 aprile, alle ore 10:30, presso il Foyer del Teatro Massimo Bellini di Catania, un focus riguardante i lavori di adeguamento alla sicurezza della fabbrica del Teatro.
Interverranno:
- il Sindaco di Catania Enrico Trantino, presidente del Cda del Teatro Massimo Bellini
- l’Assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana Francesco Scarpinato
- il Sovrintendente del Teatro Giovanni Cultrera di Montesano
- il Sovrintendente dei Beni culturali e ambientali di Catania Maurizio Auteri.