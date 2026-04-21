Catania, colpo armato da 16mila euro: presi i responsabili dell’assalto all’incasso del supermercato

Due banditi, di 24 e 52 anni, sono stati arrestati dalla polizia di Catania per rapina aggravata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura, che ipotizza il reato di rapina aggravata in concorso. Secondo l’accusa sarebbero gli autori dell’assalto a mano armata a due dipendenti di un supermercato di via Passo Gravina rapinati mentre stavano portando l’incasso della giornata, circa 16mila euro, in banca. Alla loro identificazione la squadra mobile della Questura di Catania è giunta grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza della zona. Il 52enne è stato condotto in carcere mentre al 24enne il provvedimento è stato notificato nell’istituto penitenziario in cui era già detenuto per altra causa.