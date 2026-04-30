Caso Minetti, Occhiuto difende Nordio: “dimissioni? Assolutamente no”

Il governatore Roberto Occhiuto ironizza sul ministro Carlo Nordio: “sembra avere una nuvoletta addosso, ma non si può lasciare per questo”

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Foto di Maurizio Brambatti / Ansa

Non so se Nordio sia scaramantico ma gli vorrei regalare un corno, un peperoncino, perché sembra che abbia una nuvoletta addosso. Prima il caso Almasri, poi il capo di gabinetto, poi il sottosegretario, ora il caso Minetti. Se deve dimettersi? Assolutamente no. Si può dimettere uno solo perché ha una nuvoletta sulla testa?“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, nel corso della trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.

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