Caso Minetti, Occhiuto difende Nordio: “dimissioni? Assolutamente no”

“Non so se Nordio sia scaramantico ma gli vorrei regalare un corno, un peperoncino, perché sembra che abbia una nuvoletta addosso. Prima il caso Almasri, poi il capo di gabinetto, poi il sottosegretario, ora il caso Minetti. Se deve dimettersi? Assolutamente no. Si può dimettere uno solo perché ha una nuvoletta sulla testa?“. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, nel corso della trasmissione ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.