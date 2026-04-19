Casa Riformista: “a Crotone serve una rigenerazione culturale e morale della politica”

La Segreteria provinciale di Casa Riformista – Italia Viva di Crotone, “alla luce dei risultati positivi ottenuti alle recenti elezioni regionali anche in Calabria, prosegue con determinazione il proprio percorso di radicamento territoriale. Nella provincia di Crotone si sta consolidando un gruppo dirigente che, per qualità e condivisione della linea politica, rappresenta una solida base per un progetto di rilancio della coscienza democratica locale. Il contesto politico crotonese appare tuttavia fortemente compromesso. L’assenza di una visione politica riconoscibile ha prodotto una composizione degli schieramenti confusa e incoerente, spesso distante da un autentico confronto democratico. In particolare, desta preoccupazione la presenza, all’interno di coalizioni che si definiscono di centrosinistra, di componenti chiaramente riconducibili alla destra, in un quadro che rischia di svuotare di significato le tradizionali categorie politiche”.

“A ciò si aggiunge la dichiarata estraneità del candidato a sindaco rispetto a qualsiasi riferimento ideale o programmatico. Parallelamente, si registra un evidente indebolimento delle esperienze civiche che avevano alimentato, in passato, aspettative di rinnovamento. Il risultato è un quadro politico segnato da ambiguità e sovrapposizioni che contribuiscono a svilire il valore della politica. Per tale ragione il nostro impegno sarà invece rivolto alla costruzione di un percorso di riqualificazione culturale e morale della politica crotonese, nella convinzione che solo attraverso il recupero di serietà, coerenza e responsabilità sia possibile restituire credibilità alle istituzioni e fiducia ai cittadini” si legge in una nota.