Caro carburante, gli armatori siciliani: “pronti a bloccare lo Stretto di Messina”

Caro carburante, gli armatori siciliani: "pronti a bloccare lo Stretto di Messina. Le promesse fatte quando si era all'opposizione devono tradursi in atti concreti"

Stretto di Messina dall'alto

“E’ stato sospeso il fermo del comparto pesca per scadenza dei termini, ma i pescherecci resteranno fermi nei porti”. Lo scrive in una nota la Federazione armatori siciliani (Fas) spiegando, col presidente Alfio Fabio Micalizzi, che “non è una resa, ma di un cambio di passo “per un comparto “ormai al limite della sopravvivenza economica e sociale”.
Micalizzi annuncia che lunedì 20 aprile si terrà un’assemblea per “definire le prossime iniziative di lotta e saranno inviate richieste ufficiali ai ministeri competenti e alla presidenza del Consiglio dei ministri per chiederemo risposte precise, non generiche, perché il tempo delle interlocuzioni informali è finito”. Al centro della vertenza resta il costo del carburante.
“Serve – spiega Micalizzi – un tetto massimo tra 40 e 50 centesimi al litro. In un contesto economico straordinario come quello attuale, il carburante defiscalizzato per la pesca non può superare i 60-70 centesimi. Oggi paghiamo oltre 1,20 euro al litro, con punte fino a 1,40: è una condizione insostenibile che sta uccidendo le imprese”.

“Basta annunci”

“Non accetteremo più – sostiene Micalizzi – misure tampone o annunci. Le promesse fatte quando si era all’opposizione devono tradursi in atti concreti. Il Governo dimostri da che parte sta: o con chi produce lavoro o con un sistema che sta portando alla chiusura centinaia di imprese. La voce dei pescatori non può più essere ignorata Senza risposte immediate, la protesta è destinata a crescere fino a diventare una vertenza nazionale”. Tra le ipotesi anche il blocco dello Stretto di Messina per il prossimo 1 maggio.

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