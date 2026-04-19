Caos traffico all’aeroporto di Catania, passeggeri bloccati per ore alle partenze

Disagi e rabbia all’aeroporto di Catania, dove nelle ultime ore si sono registrate forti criticità nella zona partenze. A segnalarlo è un cittadino, rimasto bloccato nel traffico interno allo scalo insieme a numerosi altri viaggiatori.“Traffico assurdo all’aeroporto di Catania! È dalle 11:30 che siamo bloccati nel settore partenze. Da due ore e ancora non si sblocca nulla. Una vergogna assoluta”, racconta, descrivendo sui social una situazione di stallo che avrebbe messo a dura prova la pazienza di chi era in partenza.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla gestione dei flussi in uno degli scali più trafficati del Sud Italia, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. I passeggeri chiedono maggiore organizzazione e interventi tempestivi per evitare che situazioni simili si ripetano.