Cannizzaro va a trovare Occhiuto: “diventerò il suo primo stalker”. Ma la prima richiesta è… amaranto. Il VIDEO simpatico

Il candidato a Sindaco Francesco Cannizzaro va alla Cittadella per incontrare il Governatore Occhiuto

Occhiuto Gonfalone Regione Calabria e Cannizzaro

“Sono con un grande amico mio, il Presidente Occhiuto, al quale ho appena detto che semmai dovessi diventare Sindaco di Reggio diventerò il suo primo stalker“. Scherza, Francesco Cannizzaro, candidato a Sindaco di Reggio Calabria e – appunto – grande amico del Governatore Occhiuto. In un video pubblicato sui social, direttamente dalla Cittadella, casa del Presidente, ha esordito con la frase simpatica. Altrettanto simpatica la risposta del Governatore: “non ho dubbi” che sarà il mio stalker “e cerco di fare ciò che posso, ma quello che mi ha chiesto oggi non lo posso fare: mi ha chiesto di cambiare il gonfalone della Regione e di farlo amaranto ha scherzato.

Di seguito il video.

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