Campionati Italiani Master di Ocean Racing 2026: pioggia di medaglie per Reggio Calabria

Le suggestive acque del Golfo di Policastro, nella provincia di Salerno, hanno fatto da cornice all’edizione 2026 dei Campionati Italiani Master di Ocean Racing, una manifestazione di alto profilo nazionale organizzata dalla Polisportiva Cilento e dall’instancabile Mariano Bifano. L’evento ha visto la partecipazione di oltre cento equipaggi, provenienti da 22 società di tutta Italia, impegnati su un impegnativo ma affascinante percorso di 16 chilometri.

Una giornata storica per la canoa reggina e calabrese, che ha regalato due titoli italiani firmati Dragon Team Reggio Calabria:

Sebastiano Iaria conquista il titolo nazionale nella gara OC1 Master A maschile ;

; Carmela Costantino e Santo Cagliostro salgono sul gradino più alto del podio nell’OC2 misto, coronando una prestazione di grande spessore tecnico e agonistico.

A completare la storica giornata, la medaglia d’argento di Maria Chiara Nasso nella gara SS1 Senior femminile, un risultato che conferma l’eccellente livello competitivo della squadra. Protagonista anche l’altra compagine reggina in gara, il Canoa Club Enotria, che con Daniele D’Agata, ha conquistato il terzo posto nella prova SS1 Master C maschile, portando a casa un prezioso bronzo. Un bilancio estremamente positivo per la Calabria della canoa, che rientra dai Campionati Italiani Master 2026 con risultati di assoluto prestigio, testimoniando la qualità del lavoro svolto dalle società del territorio e la continua crescita del movimento dell’Ocean Racing.