Calcio sotto shock: è morto l’ex portiere della Juventus Alex Manninger

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio, anche italiano: è morto a 48 anni Alexander Manninger, ex portiere austriaco con un importante passato in Serie A. Fatale per lui un tragico incidente stradale avvenuto nei pressi di Salisburgo: l’ex giocatore è stato infatti investito da un treno, mentre si trovava alla guida della sua auto, ed è stato trascinato per diversi metri. “Ci uniamo al cordoglio per il nostro ex portiere Alexander Manninger, tragicamente scomparso in un incidente stradale. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace, Alexander” ha scritto il Salisburgo, suo primo club. Classe 1977, a inizio carriera in Premier, all’Arsenal, ha avuto una lunga carriera in Italia, tra Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia e Siena, oltre appunto alla Juve, squadra per cui ha difeso i pali dal 2008 al 2012.