Calcio a 5: tutti in giallo, la Futura vuole i playoff

Il giorno è arrivato. Alle ore 15, al Palattiná di Lazzaro, la Cadi Anticendi Futura lancia la sfida alla post-season. Due risultati utili su tre ma, arrivati fin qui, tocca vincere. Situazione simile ma non uguale per il forte Giovinazzo, avversario odierno che ha un solo risultato utile, la vittoria, ed ha un punto in meno rispetto ai giallo-blu. Per il team del Presidente Mallamaci in caso di qualificazione al Playoff si tratterebbe di una lieta conferma dopo le belle soddisfazioni, ottenute sempre con il tandem Martino ed Honorio in panchina alla conquista della serie A a mezzo Playoff. La Cadi Antincendi Futura è reduce da un ottimo pareggio contro la seconda della classe, il Sulmona

L’avversario? Attenti a Di Fonzo, il bomber Tanke accanto a Divanei, giocatore di classe infinita che fece molto bene l’anno scorso contro i calabresi. Cutrignelli, reduce da 10 anni di serie A, è un valore assoluto. Di Benedetto è rientrato a casa quest’anno, in grado di spostare gli equilibri in qualsiasi momento. Palumbo, Fanfulla, Marolla e soprattutto capitano Piscitelli sono la vecchia guardia, con Di Capua in porta. Mister Menini a coadiuvare una squadra che esprime un buon futsal.

Come comunicato ad inizio settimana, restano invariati gli accessi su abbonamento già sottoscritto ma con una importante condizione. La novità è che gli abbonati, per avere accesso gratuito al Palasport, dovranno indossare una t-shirt gialla. Il prezzo del biglietto per assistere alla gara, inoltre, rimane invariato, ma se il tifoso della Cadi Antincendi Futura indosserà una maglia gialla entrerà gratuitamente, fino a esaurimento posti.

La “società ha predisposto, altresì, nuovi posti nella curva posizionata dietro la porta ‘lato-mare’. Vogliamo – insieme ai nostri splendidi tifosi – colorare oggi più che mai il Palattinà”. L’invito è quindi a indossare il giallo per sostenere la squadra nel match più importante della stagione e trasformare il palazzetto in un mare di passione e colore. Giacomo Volterel da Treviso è il primo arbitro, accanto a lui Francesco Sgueglia di Finale Emilia con Giovanni Loprete da Catanzaro al cronometro. Classica diretta sul Canale YouTube della Divisione Nazionale Calcio a 5 con telecronaca di Giovanni Mafrici.