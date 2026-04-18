Calcio a 5, la Futura non sbaglia: pareggia contro Giovinazzo e vola ai playoff per la Serie A

La partitissima del Palattinà non ha deluso le aspettative. Per il secondo anno consecutivo, il sodalizio del Presidente Nino Mallamaci può festeggiare l’approdo alla post-season per conquistare la massima serie, lo fa dalla porta principale con un girone di ritorno dirompente ed un gruppo vero che si è sempre aiutato a vicenda, rialzandosi nelle difficoltà e giocando con tecnica e carattere. Il lavoro dei mister Honorio e Martino è ancora una volta eccezionale. La lanciatissima Cadi Antincendi Futura, rivelazione assoluta del girone di ritorno strappa un punto ad uno scatenato e preparato Giovinazzo ben messo in campo da Mister Menini. Entrambe le squadre, sfruttando la sconfitta del Canicattì in casa della già promossa Benevento ed il pareggio dell’eroica Lazio in casa del Pescara a fine partita festeggiano per un abbraccio collettivo meraviglioso.

Sold out a dir poco il Palattinà. Festante con tantissimi bambini e famiglia, una vera bolgia colorata di giallo. Kadu inizia a punzecchiare la difesa avversaria, ci prova anche Pizetta ma a dirla tutta nei primi 13 minuti le emozioni sono state poche. Si fa male il portiere Martino che, già sostituiva Parisi, in panchina accanto ai compagni ma infortunato. Spazio per il giovane D’Agostino. Un incertezza difensiva ed un bel lancio diagonale premia Cutrignelli che realizza. Tanti, tantissimi, gli interventi decisivi del portiere di Capua che blocca, almeno 4 volte i giallo-blu che non riescono a concretizzare con i vari Falcone, Scopelliti e Pedro Mendes. Kadu in banda si scatena a due minuti e 12 dal termine e realizza un gol da campione.

Tonino Martino, allenatore, e portiere del club, sente il peso della responsabilità e ritorna in campo. Due interventi decisivi ad inizio secondo tempo. Dopo meno di due minuti, un contropiede devastante due contro uno dopo una rubata viene concretizzato da Di Benedetto. Ottima la reazione. Doppio colpo di Minnella, di cui un palo pieno. Poi Pizetta per altre due volte, ancora Scopelliti. Giovinazzo all’improvviso avrà l’opportunità di vincerla con Tanke. A dieci a 53 dal termine della partita, pazzesco gol, tutto voglia e determinazione di Kadu: doppietta per lui. Pedro rischia di portare in vantaggio la Cadi.

Martino protegge bene la porta. Il resto è amministrazione da una parte e dall’altra, anche perché il pubblico annuncia i risultati dagli altri campi. Sarà Playoff contro la New Taranto, avversaria blasonata con date ancora da confermare che, dovrebbero essere il 2 maggio in Puglia ed il 9 al Palattinà.