Calabria, notte di festa senza auto per San Francesco di Paola: treni straordinari per il rientro dei fedeli

Treni straordinari per la festa di San Francesco di Paola. Per facilitare la mobilità di quanti assisteranno ai solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Calabria, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione Calabria, committente del servizio, ha attivato 3 treni straordinari che circoleranno fra il 4 e il 5 maggio, per consentire un comodo rientro in tarda serata. In particolare, la notte tra lunedì 4 e martedì 5 maggio circolerà un nuovo collegamento in partenza dalla stazione di Paola alle 00.57 arrivo a Sapri alle 2.18 con fermate intermedie a Fuscaldo, Guardia Piemontese Terme, Acquappesa, Cetraro, Capo Bonifati, Belvedere Marittimo, Diamante, Grisolia, Marcellina Verbicara Orsomarso, Scalea, Praja Ajeta Tortora, Marina di Maratea, Maratea; un nuovo collegamento con partenza da Paola all’1.22 arrivo a Lamezia Terme Centrale alle 2.00 e fermate a San Lucido Marina e Amantea e un collegamento con partenza da Paola all’1.30 arrivo a Cosenza all’1.55 con fermata a Castiglione Cosentino. I treni straordinari consentiranno a quanti preferiranno lasciare l’auto a casa di partecipare ai solenni festeggiamenti, agevolando un comodo rientro a casa.

I treni straordinari non saranno visibili sui canali di acquisto, pertanto il biglietto potrà essere acquistato direttamente a bordo treno oppure in stazione, rivolgendosi al personale di bordo, di biglietteria e di Customare Care o sull’app di Trenitalia a partire dalla mezzanotte del 5 maggio. Nelle stazioni previsto un presidio di Customare Care e FS Security. Informazioni di dettaglio saranno disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.