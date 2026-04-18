Calabria, Loizzo: “battaglia su idonei non è capriccio delle Lega”

“La battaglia sugli idonei non è un capriccio della Lega ma una necessità che tutto il centrodestra deve saper comprendere sino in fondo“. Lo dichiara il deputato Simona Loizzo. “Non è questione di Lega o FdI e di PD – dice Loizzo – ma di chiudere una pagina di precariato storico tra quelli che hanno superato un concorso. Se parliamo solo a noi stessi – dice Loizzo – che credibilità avremo? Come classe politica rischiamo di perdere credibilità se non rispondiamo a un bisogno importante ma su questo c’è necessità di lavorare insieme: la politica del dispetto serve solo a creare sfiducia e rabbia“.