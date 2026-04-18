Calabria, Loizzo: “battaglia su idonei non è capriccio delle Lega”

Simona Loizzo sottolinea come la battaglia sugli idonei non sia un capriccio della Lega ma una necessità che l'intero centrodestra deve comprendere

Simona Loizzo
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

La battaglia sugli idonei non è un capriccio della Lega ma una necessità che tutto il centrodestra deve saper comprendere sino in fondo“. Lo dichiara il deputato Simona Loizzo.Non è questione di Lega o FdI e di PD – dice Loizzo – ma di chiudere una pagina di precariato storico tra quelli che hanno superato un concorso. Se parliamo solo a noi stessi – dice Loizzo – che credibilità avremo? Come classe politica rischiamo di perdere credibilità se non rispondiamo a un bisogno importante ma su questo c’è necessità di lavorare insieme: la politica del dispetto serve solo a creare sfiducia e rabbia“.

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