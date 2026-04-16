Calabria al Vinitaly, Nesci: “dall’Europa percezione di regione bella e che può dare tanto all’Italia” | INTERVISTA

La Calabria raccoglie applausi e consensi al Vinitaly di Verona e fa crescere l’hype in vista delle tappe del Vinitaly and the City di Sibari (17-19 luglio) e Reggio Calabria (1-2 agosto). Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, l’europarlamentare Denis Nesci, ha esaltato l’importanza del padiglione calabrese all’evento vinicolo più importante al mondo: “la Calabria è protagonista al Vinitaly e in altri settori. Guardandola dal panorama europeo, posso assicurare che è cresciuta molto la percezione di una Calabria bella, una Calabria che può dare tanto all’Italia e al Sud Italia.

Sta a noi cercare di lavorare per poter dare ai calabresi gli strumenti che servono per poter rilanciare questo territorio che è straordinario e bellissimo, con qualche difficoltà, ma stiamo cercando attraverso azioni regionali, a livello governativo, ma anche nazionali, di supportarli attraverso delle iniziative europee utili per portare risorse e risposte ai territori. L’entusiasmo contagia, la Calabria e i calabresi sanno coltivare entusiasmo. Per me che vivo un po’ più fuori dall’Italia, sentire questo calore nell’Italia del Nord, sentire parlare di Calabria, urlare Calabria, credo sia una bella sensazione per tutti i calabresi“.