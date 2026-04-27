Buona prova per Rende, ma è ko contro Ragusa: ora Playout contro Sennori

Buona prova contro Ragusa, ma la regular season di Rende si chiude con una sconfitta. Ora testa ai Playout contro Sennori

Bim Bum Basket Rende

La stagione regolare della Bim Bum Basket Rende si chiude con una sconfitta, ma anche con una delle prestazioni più vive e combattute dell’anno. Al Palazzetto di Quattromiglia i silani cedono 85‑98 alla Virtus Ragusa, una delle formazioni più attrezzate del girone, capace di chiudere la stagione al quarto posto a pari punti con Viola e Brindisi. L’avvio è tutto di marca ragusana: Brown e Fabi imprimono subito ritmo e qualità, mentre Rende fatica a trovare continuità offensiva.

Il primo quarto si chiude con i siciliani avanti, ma la squadra di Carbone cresce col passare dei minuti. Trascinati dai 9 punti di Boccasavia nel secondo periodo, i biancorossi risalgono la china e vanno al riposo lungo sul 43‑47, pienamente in partita e con buone sensazioni. Nel terzo quarto Ragusa prova un nuovo allungo, ma il Rende risponde con energia grazie al lavoro sotto canestro di Yeyap. Il parziale si chiude 64‑62 per i silani, che ribaltano l’inerzia e accendono il pubblico. L’ultimo periodo resta in equilibrio fino al 70‑70 a sette minuti dalla fine. Poi l’esperienza e la profondità della Virtus fanno la differenza. Nel finale, sull’85‑89 a 9 secondi dalla sirena, la tripla di Boccasavia per forzare l’overtime si spegne sul ferro, chiudendo definitivamente la contesa.

Carbone: “squadra viva e determinata. In Sardegna servirà andare con il sangue agli occhi”

A fine gara coach Pierpaolo Carbone ha commentato la prestazione dei suoi e introdotto il delicato impegno che attende la squadra nel primo turno Playout: “una buona partita, davvero. Ho visto una squadra molto viva, molto determinata. Abbiamo lottato contro una formazione di altissimo livello, che ruota attorno a tre fuoriclasse come Fabi, Brown e Peterson. Siamo stati in partita fino al 70 pari nel quarto quarto: nulla da dire, i ragazzi hanno dato tutto“.

Il tecnico ha poi analizzato il momento della squadra e le difficoltà logistiche della trasferta in Sardegna: “stiamo organizzando la trasferta, non è semplice. A quanto pare si giocherà domenica sera, ma ci sono ancora incertezze sul campo: oggi Sennori ha giocato a Porto Torres, quindi non è chiaro dove si disputerà la gara. Però, ovunque sia, dobbiamo farci trovare pronti”.

Buone notizie arrivano dal rientro – seppur parziale – di Diakhate, tornato in campo per qualche minuto dopo il lungo stop: “ha giocato 6‑7 minuti. Non sarà al 100% domenica, ma già il fatto di avere una rotazione in più è importante. Ci servirà anche per pochi minuti.

Infine, lo sguardo ai Playout: “conosciamo poco questa squadra, ma abbiamo visto qualcosa della partita che hanno giocato oggi. Dobbiamo prepararci bene e andare in Sardegna con il sangue agli occhi, concentrati, per provare a fare nostra la prima gara. Partite come quella di oggi ci danno fiducia”.

Verso Sennori–Rende: domenica il via ai Playout

La serie inizierà domenica sera in Sardegna, con diretta sulla piattaforma Twitch utilizzata abitualmente dalla società sarda. Restano da definire orario e sede ufficiale dell’incontro, ma la Bim Bum Basket ha già iniziato la preparazione. Per Carbone e i suoi, l’obiettivo è chiaro: impattare bene la serie e provare a riportare il fattore campo a Rende.

Tabellino Rende-Ragusa 85-88

Bim Bum Rende: Gagliardi ne, Usai 4, Diakhate, Cavalieri 13, Cerchiaro, Lucadamo, Boccasavia 15, Cagnacci 25, Schifeo 4, Yeyap 24 Logozzo. All. Carbone

Virtus Ragusa: Brown 23, Cardinali 2, Piscetta 14, Armatore ne, Fabi 21, Tumino 2, Adeola 15, Peterson 11, Ianelli. All. Di Gregorio

Arbitri: Shamsaddinloue D’Amore di Messina

Note: parziali 18-25; 25-22; 19-17; 23-24

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