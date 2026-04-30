Boom di ascolti nella notte: tornano le commedie sexy anni ’70 e conquistano i giovani

Da alcuni critici venivano considerate un fenomeno da baraccone e per decenni sono finite nel dimenticatoio. Ma la stagione televisiva in corso coincide con la riscoperta inaspettata degli evergreen anni ’70/’80. Secondo una ricerca realizzata da OmnicomMediaGroup per il quotidiano nazionale Libero, che ogni giorno monitora i trend degli ascolti, sono oltre 4 milioni gli italiani che riscoprono attrici come Edwige Fenech, Laura Antonelli, Barbara Bouchet, Gloria Guida, icone sexy di quegli anni che impersonavano infermiere, insegnanti, bariste, diventate un punto di riferimento nell’immaginario collettivo di allora.

Sorprendenti, nell’ambito di questa ricerca, le audience notturne che hanno registrato queste commedie sexy, architravi della cinematografia cosiddetta “di Serie B” dell’epoca, con picchi di spettatori vicini alle 100mila unità dall’inizio di quest’anno in orari improbabili come dalle 3:30 alle 5:30 di notte, con punte di share del 5% tra i millennial 19/34 anni. E sono anche un fenomeno social dal momento che gruppi Facebook dedicati al cinema vintage degli anni settanta o alle interpreti più famose raccolgono decine di migliaia di iscritti e centinaia di migliaia di “like”.

In una speciale top 10, vediamo quali sono stati i film più visti tra quelli andati in onda da gennaio ad aprile 2026 su Rete 4, che nella notte ha dedicato un ciclo a questo filone. Al primo posto “Innocenza e turbamento” del 1974 con Edwige Fenech, visto da oltre 60mila spettatori il 22 marzo dalle 4:20 alle 5:50: il giovane Tonino vorrebbe fare il seminario per diventare prete ma, tornato a casa dalla famiglia, ritrova suo padre da poco risposatosi con la bella Carmela e scopre i piaceri della carne, così da far crollare definitivamente la sua intenzione di farsi sacerdote. Segue “Il vizio di famiglia” del 1975 sempre con Edwige Fenech e Renzo Montagnani che ha raccolto quasi 60mila spettatori il 1° febbraio dalle 4:25 alle 5:40: la lotta tra donne per l’eredità di un conte fa da scenario a una storia in cui due maschi si trovano circondati da donne spesso nude e in competizione tra loro. Ultimo gradino del podio per “La signora ha fatto il pieno” del 1977 con quasi 50mila teste il 15 marzo dalle 4:25 alle 5:45: Carlo Giuffré, Aldo Maccione e Carmen Villani sono tra i protagonisti di questa storia in cui un proprietario di una casa farmaceutica per ottenere l’immissione sul mercato del suo nuovo farmaco paga una prostituta affinché costringa il sottosegretario alla Sanità a piegarsi alle sue volontà. Quarta posizione per “Passi furtivi in una notte boia” del 1975 con Walter Chiari, Carmen Villani e Gianni Cavina: oltre 40mila spettatori il 15 febbraio dalle 4 alle 5:30. A seguire: “Bello come un arcangelo” del 1974 con Lando Buzzanca (quasi 40mila teste l’11 gennaio dalle 4:25 alle 5:55); “Il merlo maschio” del 1971 con Lando Buzzanca e Laura Antonelli (quasi 40mila teste il 1° marzo dalle 4:10 alle 5:55); “Crema, cioccolata e… paprika” del 1981 con Renzo Montagnani, Barbara Bouchet, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia (quasi 30mila spettatori il 25 gennaio dalle 4:30 alle 5:55); “La signora gioca bene a scopa?” del 1974 con Carlo Giuffré ed Edwige Fenech (quasi 30mila teste l’8 marzo dalle 3:50 alle 5:20); “Il gatto mammone” del 1975 con Lando Buzzanca, Gloria Guida e Rossana Podestà (25mila telespettatori il 18 gennaio dalle 3:30 alle 5). Chiude questa speciale classifica “Il maschio ruspante” del 1973 con Giuliano Gemma, Barbara Bach e Ninetto Davoli (quasi 20mila teste il 22 febbraio dalle 4:40 alle 6).