Bisignano capitale del flauto: successo per la 3ª edizione del Concorso Internazionale “Franz Doppler”

Bisignano si conferma punto di riferimento per il mondo del flauto con la terza edizione del Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler”, andata in scena dal 23 al 27 aprile 2026. Una manifestazione che ha unito competizione, formazione e spettacolo, trasformando la città calabrese in una vera piattaforma musicale a 360 gradi. “Si nutre l’anima d’amore come il flauto di vento; vive di suono il flauto, vive d’amore il cuore”. La suggestione poetica attribuita a Jannat al-Baqi sembra racchiudere lo spirito di un evento che è andato oltre la dimensione del concorso, offrendo ai partecipanti un’esperienza artistica e umana intensa e condivisa.

Il Santuario di Sant’Umile è stato il cuore pulsante della manifestazione, confermandosi cornice ideale per accogliere prove, lezioni e performance. In questo spazio, capace di valorizzare il suono e il significato culturale dell’iniziativa, si sono incontrati musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, in un dialogo continuo tra esperienza e nuove generazioni. La rassegna ha armonizzato tre anime complementari: il rigore del concorso, l’emozione dei concerti e il valore didattico delle masterclass. Ogni momento, dall’aula al palcoscenico, ha contribuito alla crescita artistica dei partecipanti.

A sottolineare l’alto livello qualitativo dell’edizione è stato il direttore artistico Francesco Guido: “una terza edizione all’insegna della qualità, risultato di un lavoro costante e meticoloso portato avanti negli ultimi tre anni insieme allo staff dell’Associazione Flautisti Calabresi. Cinque giorni intensi, scanditi da una giuria rigorosa e da partecipanti di altissimo profilo, che hanno garantito autorevolezza e competenza. Grande novità per il 2027: inseriremo la categoria di musica da camera nella quarta edizione del concorso”. Il successo dell’iniziativa si è misurato anche nella partecipazione e nell’entusiasmo del pubblico e dei giovani musicisti. La masterclass di Andrea Oliva, flautista di fama internazionale e presidente onorario dell’Associazione Flautisti Calabresi, ha registrato il tutto esaurito in tempi rapidissimi, confermando il prestigio della manifestazione.

Accanto a lui, i Picello Bros, Francesco Pepicelli e Angelo Pepicelli, hanno guidato i partecipanti in un percorso dedicato alla musica da camera, offrendo strumenti concreti per affinare tecnica e sensibilità interpretativa. Tra i momenti più significativi, il “Trio Concert”, con i Picello Bros insieme ad Andrea Oliva, ha rappresentato una sintesi perfetta dello spirito della rassegna: un viaggio musicale attraverso epoche e linguaggi, da Ravel a Šostakovič fino alle sonorità contemporanee di Kapustin, accolto con grande partecipazione dal pubblico. Antonella Baffa Scirocco, coordinatrice delle attività dell’Associazione Flautisti Calabresi, ha ribadito la missione centrale della rassegna: “è una manifestazione fortemente incentrata sui giovani, pensata per promuovere e valorizzare i nuovi talenti. L’obiettivo è coinvolgerli attivamente nel concorso, anche grazie a una commissione di altissimo profilo”.

Il Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler” ha rappresentato il momento culminante della manifestazione: una sfida artistica di alto livello, ma soprattutto un’occasione concreta di crescita. I giovani flautisti sono stati valutati da una commissione internazionale presieduta da Andrea Oliva e composta da Roberta Presta, Lello Narcisi, Alessandro Schiattone e Fabio Pupillo. Il maestro Andrea Oliva ha messo in luce il valore umano dell’insegnamento e la responsabilità di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio musicale ricevuto: “è sempre un piacere vedere tanti ragazzi che hanno voglia di prendere lezioni con me e seguirmi. Per me insegnare è una passione tanto quanto suonare. Mi ritengo fortunato ad aver avuto grandi maestri e oggi sento il dovere di trasmettere queste conoscenze alle nuove generazioni. Ogni volta incontro talenti autentici, grande motivazione e musicisti in erba che mi danno fiducia e speranza per il futuro”.

Al termine della terza edizione sono stati proclamati i vincitori delle diverse categorie in concorso, con riconoscimenti assegnati sulla base del valore artistico e tecnico espresso dai partecipanti.

Nella Categoria A , il primo premio è stato assegnato a Rossella Sandrin , il secondo premio a Catello Coppola e il terzo premio a Gabriele Viscogliosi .

, il primo premio è stato assegnato a , il secondo premio a e il terzo premio a . Per la Categoria B , il secondo premio è stato attribuito a Benedetto Mattia Camaci e il terzo premio a Marta Gentile .

, il secondo premio è stato attribuito a e il terzo premio a . Nella Categoria C , il primo premio è stato conferito a Giorgia Ferrante Carrante , che ha ottenuto anche importanti riconoscimenti aggiuntivi, tra cui la partecipazione alla V Edizione del Festival del Flauto 2027 e il Premio Speciale “Roberto Fabiano”, che prevede la partecipazione a una produzione dell’OCM di Mantova per la stagione 2026/27. Il terzo premio ex aequo della Categoria C è stato assegnato a Gianluca Loffredo e Martina Veneri , entrambi beneficiari di una quota intera di borsa di studio. All’interno della stessa categoria, Maria Cama parteciperà alla V Edizione del Festival del Flauto 2027, Tommaso Della Croce sarà coinvolto in un progetto con Ensemble di Musica da Camera di Mantova previsto tra maggio e giugno 2027, mentre il Premio Speciale “Testata in Argento Faulisi” è stato assegnato a Lorenzo Commisso .

, il primo premio è stato conferito a , che ha ottenuto anche importanti riconoscimenti aggiuntivi, tra cui la partecipazione alla V Edizione del Festival del Flauto 2027 e il Premio Speciale “Roberto Fabiano”, che prevede la partecipazione a una produzione dell’OCM di Mantova per la stagione 2026/27. Il terzo premio ex aequo della Categoria C è stato assegnato a e , entrambi beneficiari di una quota intera di borsa di studio. All’interno della stessa categoria, parteciperà alla V Edizione del Festival del Flauto 2027, sarà coinvolto in un progetto con Ensemble di Musica da Camera di Mantova previsto tra maggio e giugno 2027, mentre il Premio Speciale “Testata in Argento Faulisi” è stato assegnato a . Per la Categoria D – Ottavino , il primo premio è stato conferito a Isabella Metello e il secondo premio a Chiara Bonarrigo .

, il primo premio è stato conferito a e il secondo premio a . Il Premio Speciale “Franz Doppler” ha visto l’assegnazione di una borsa di studio ex aequo a Stefano Cucullo e Benedetto Mattia Camaci, mentre il Duo Raffaele Bifulco ed Erika Castiello è stato selezionato per la partecipazione alla V Edizione del Festival del Flauto 2027. Il Premio Speciale “Ottavino SG” è stato infine attribuito a Gabriele Viscogliosi.

Il Concorso si conferma così una prestigiosa occasione per valorizzare i giovani talenti del panorama flautistico internazionale. Archiviata con successo la terza edizione, lo sguardo dell’Associazione Flautisti Calabresi è già rivolto al futuro, con l’obiettivo di garantire un’evoluzione costante del progetto e una visione sempre più ampia, aperta e internazionale.