BioBlitz tra le meraviglie naturali: a Ferruzzano scoperte specie rare tra stagni e orchidee selvatiche

Nella giornata di ieri 18 aprile, in agro di Ferruzzano (contr. Mastro Nicola) si è tenuto un evento di bioBlitz – Citizien science organizzato dal Gruppo Naturalistico Reggino con la collaborazione del Dipartimento di Agraria e della sezione regionale della Società Botanica Italiana. Gli eventi di Citizien science sono mirati alla conoscenza della biodiversità di una specifica area apportando un arricchimento di conoscenze per l’intera comunità di scienziati ed appassionati, che possono confermare la presenza di specie già conosciute e rilevarne di nuove per l’area specifica. Numerosi i professionisti e gli appassionati che armati di passione, fotocamera e taccuini hanno percorso la zona dove, nei numerosi stagni temporanei che caratterizzano l’area, è stato possibile osservare esemplari di Raganella, di Rana verde, numerosi girini di Ululone appenninico, orchidee, ranuncoli e numerose specie floristiche estremamente rare e delicate.

Grazie alla presenza di esperti e all’utilizzo di alcune App (dove i partecipanti, in maniera autonoma hanno caricato le loro osservazioni) è in corso la formazione di una check-list che verrà messa a disposizione di quanti, interessati, vorranno approfondire un determinato aspetto naturalistico.

Il Gruppo Naturalistico Reggino che è raggiungibile al sito: https://sites.google.com/view/grupponaturalisticoreggino/il-gruppo?authuser=0 è aperto a tutti gli appassionati e organizza eventi finalizzati alla sensibilizzazione e alla conoscenza delle evidenze biologiche e naturalistiche che insistono nel territorio reggino. Chiunque volesse aderire può farlo in maniera assolutamente gratuita, e potrà partecipare agli eventi proposti.