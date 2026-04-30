“Benvenuta Primavera”: all’ACI di Reggio Calabria arte, musica e poesia

In occasione dell’articolato percorso di iniziative per il centenario della sede di Reggio Calabria, l’Automobile Club promuove “Benvenuta Primavera”, arte, musica e poesia in un appuntamento dedicato alla bellezza, alla creatività e al talento artistico del territorio. L’iniziativa è stata promossa dal presidente dell’ACI RC Giuseppe Martorano, attraverso il prezioso lavoro della Commissione Cultura e Turismo dell’Automobile Club Reggio Calabria, presieduta da Carmelo Caridi, con la coordinazione artistica della delegata alle arti visive Amelia Romeo. Un lavoro condiviso che nasce dal desiderio di offrire alla città ancora un altro momento culturale capace di mettere insieme linguaggi diversi, in un clima di eleganza, sensibilità e partecipazione.

L’evento si svolgerà presso la sede ACI di via De Nava 43, a Reggio Calabria, dal due al quattro Maggio e si inserisce nel vasto programma delle celebrazioni per il centenario della sede reggina dell’Automobile Club. Un traguardo importante, che racconta una presenza storica sul territorio e un impegno costante non solo sul piano istituzionale, ma anche in ambito culturale e sociale.

La mostra ospiterà le opere di Rosa Lia Amore, Cristina Arnese, Carmela De Gregorio, Mimmo Greco, Giuseppe Iaria, Adele Leanza, Silvana Marrapodi, Lidia Neri, Amelia Romeo, Antonella Squillace, Simona Treccosti e Carmelo Zoccali. Un momento molto atteso della rassegna sarà il recital live dei “Soundeclipse”, in programma Domenica 3 maggio alle ore 17.00, con Nino Morabito alle percussioni, Demetrio Mauro alla chitarra, Carlo Arnese alla voce e Nicoletta Marra voce narrante.

La serata sarà impreziosita dalla partecipazione straordinaria della poetessa Mimma Scibilia, con versi tratti dalla sua opera Dell’Amore e della Bellezza. L’evento sarà seguito anche dalle riprese televisive di “Eclipse due come voi”, il rotocalco televisivo nazionale di Nicoletta Marra e Carlo Arnese.

“Benvenuta Primavera” vuole essere un invito a riscoprire la forza espressiva dell’arte e il valore della condivisione culturale, nel segno di un anno speciale per l’ACI di Reggio Calabria, che celebra cento anni di storia, presenza e servizio alla comunità.