Benessere in cattedra: due giornate d’eccellenza all’ IC Radice Alighieri Catona

Nel quadro delle più avanzate strategie educative orientate alla formazione integrale della persona, l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri Catona” si conferma ancora una volta presidio culturale di eccellenza, capace di coniugare innovazione didattica, sensibilità sociale e visione educativa di ampio respiro. Nell’ambito del percorso “Ambiente e Salute”, coordinato dalla referente, docente Fortunella Tramontana, si sono svolte due intense e significative mattinate formative rivolte agli alunni delle classi quinte della scuola primaria dei plessi di Catona Centro, Villa San Giuseppe e Rosalì. Le attività, dedicate al tema “Alimentazione e Benessere”, hanno rappresentato un’importante occasione di informazione, sensibilizzazione e crescita consapevole.

L’iniziativa si inserisce pienamente nel curricolo di Educazione Civica, configurandosi come un’esperienza didattica coerente con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla promozione della salute e del benessere. In tale prospettiva, il progetto ha mirato a rafforzare negli studenti una cultura della prevenzione primaria, fondata sull’adozione quotidiana di stili di vita sani e responsabili, contribuendo allo sviluppo dell’autonomia personale e del benessere psicofisico. Obiettivo centrale degli incontri è stato quello di fornire informazioni scientifiche corrette e aggiornate in materia di sana alimentazione, offrendo agli alunni strumenti conoscitivi utili a comprendere il valore delle scelte alimentari e il loro impatto sulla salute. Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove frontiere delle scienze dell’alimentazione, presentate con un linguaggio accessibile ma rigoroso.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente dell’Associazione “F. Amendola”, Andrea Saraceno, il cui intervento ha sottolineato l’importanza della sinergia tra scuola e territorio nella costruzione di percorsi educativi significativi. La conduzione dell’incontro è stata affidata a Gino Irto, che con professionalità e sensibilità comunicativa ha saputo coinvolgere attivamente gli studenti, stimolandone la partecipazione e il dialogo. Di altissimo spessore scientifico e umano gli interventi del Dott. Gaetano Morgante, medico chirurgo igienista, e della Dott.ssa Maria Domenica Floccari, biologa nutrizionista e specialista in Scienza dell’Alimentazione. Entrambi hanno saputo trasformare contenuti complessi in momenti di apprendimento dinamico, favorendo una discussione partecipata e stimolante, capace di suscitare curiosità e consapevolezza negli alunni.

Determinante, per la realizzazione dell’iniziativa, il forte impulso della Dirigente Scolastica, Avv. Simona Sapone, figura di riferimento attenta, lungimirante e profondamente sensibile alle esigenze formative degli studenti. La sua costante azione di promozione di percorsi educativi di alto valore testimonia una visione della scuola come luogo privilegiato di crescita, orientato non solo all’acquisizione di conoscenze, ma alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

A conclusione delle attività, gli alunni sono stati protagonisti di un coinvolgente quiz multimediale, articolato su domande inerenti ai temi trattati. In un clima di entusiasmo e sana competizione, gli studenti hanno messo alla prova le competenze acquisite, distinguendosi per partecipazione e preparazione. Tre gruppi si sono aggiudicati i primi posti, ricevendo simbolicamente delle medaglie, in un momento di grande soddisfazione condivisa. L’iniziativa si configura, dunque, come un esempio virtuoso di didattica attiva e partecipata, capace di coniugare sapere scientifico, educazione civica e benessere personale, rafforzando il ruolo della scuola come motore di cambiamento culturale e sociale.