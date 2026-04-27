Belvedere Marittimo celebra l’Anniversario della Liberazione | VIDEO

Si è svolta a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, la cerimonia in occasione dell’81° Anniversario della Liberazione d’Italia, momento di memoria e riflessione per ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà, la democrazia e la pace. Il corteo, partito da Piazza G. Amellino, ha raggiunto il Monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona d’alloro alla lapide che ricorda i partigiani belvederesi, con il discorso commemorativo del Sindaco Vincenzo Cascini.

Una giornata importante per riaffermare i valori della nostra Costituzione e il senso di appartenenza alla comunità, con l’impegno a non dimenticare il passato per costruire insieme un futuro di libertà, giustizia e solidarietà.

Il video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: