Basket, Viola pronta all’ultima in casa della stagione regolare: contro Bari per sperare ancora nel primo posto

Reduce da una pesante affermazione in casa del Monopoli, la Redel Viola Reggio Calabria rivolge adesso il pensiero all’impegno tra le mura amiche contro Adria Bari. Dopo due vittorie di fila, per i neroarancio di coach Cadeo un’ulteriore affermazione consentirebbe di ottenere la matematica certezza di concludere, almeno, al secondo posto la regular-season. Al PalaCalafiore si gioca, alle ore 18, il penultimo turno di campionato, l’ultimo match sul proprio parquet prima degli spareggi promozione che vedranno i reggini agli ottavi di finale con il vantaggio del fattore campo.

È ancora prematuro parlarne, c’è invece l’impellenza dell’impegno contro i ragazzi di coach Carolillo già destinati ai play-out, ma che giungeranno in riva allo Stretto con la mentalità di chi non ha niente da perdere. Tanti punti nelle mani dei pugliesi reduci da due vittorie consecutive contro Mola e Castellaneta, sulle sette complessive fatte registrare in stagione (Rende andata e ritorno, poi Mola, Messina e Brindisi). Rispetto al match di andata, il primo dell’anno solare, si sono registrati gli arrivi di Pavicevic (guardia/ala montenegrina, ex Firenze, Rieti, Spoleto e Foligno) e del play-guardia Diego Garcia che hanno contribuito la risalita in classifica. Adria che ha sempre del filo da torcere a qualsiasi avversaria, Viola compresa che all’andata vinse 98-83, in un match dal punteggio altissimo. Toccherà fare ancora una volta attenzione a Grassi, tra i migliori realizzatori, così come i già citati Pavicevic e Calcagni ed anche Talluto, Vujic e da valutare Musikic, non in campo nelle ultime uscite per un problema alla caviglia.

A dirigere la gara D’Amore e Shamsaddinlou entrambi della sezione di Messina. La partita sarà visibile in diretta sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.