Autorità dello Stretto, Marabello nuovo segretario generale

L’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha nominato l’avvocato Giusy Marabello, già capo di Gabinetto in passato dell’assessorato regionale al Beni culturali, nuovo segretario generale. La ratifica della sua nomina è avvenuta venerdì nella seduta del comitato portuale guidato dal presidente Ciccio Rizzo da cui parte la proposta.

Le congratulazioni della Uil

“La Uil formula le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro all’avv. Giusy Marabello che, qualche giorno fa, è stata nominata nuovo segretario generale dell’Autorità di sistema portuale dello stretto: un ruolo dirimente e fondamentale nella gestione della macchina amministrativa dell’Ente. Siamo certi che l’avv. Marabello costituirà un valore aggiunto nell’importante attività istituzionale che è alla base della mission dell’Adsp dello Stretto. Auspichiamo, altresì, che la nuova segretaria generale potrà rappresentare un concreto punto di riferimento per le organizzazioni sindacali interne che necessitano di un confronto serrato finalizzato a raggiungere nuovi positivi traguardi che, tra l’altro, coincidono con azioni e scelte strategiche che impattano sul territorio e sulla collettività”, lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale UIil Messina, e Antonino Di Mento, segretario generale Uiltrasporti Messina.