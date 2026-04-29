ASC Calabria, nominati i nuovi delegati provinciali | NOMI

ASC Calabria, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, continua con determinazione il proprio percorso di espansione e consolidamento sul territorio regionale. Con la nomina dei nuovi delegati provinciali, l’ente ha intrapreso un importante passo verso una struttura sempre più organizzata ed efficiente, guidata da figure radicate nel territorio, pronte a rispondere alle esigenze locali e a sviluppare l’attività sportiva. Nel quadro del quadriennio olimpico in corso, la Presidenza regionale, sotto la guida di Antonio Eraclini, e con la sinergia del Direttore Tecnico Clementina Tripodi, ha definito incarichi strategici per sviluppare e coordinare l’attività sportiva nelle diverse province calabresi.

Di seguito, i nuovi delegati provinciali nominati:

Crotone – Francesco Paonessa

Per la provincia di Crotone, è stato nominato Francesco Paonessa come delegato. Paonessa ha già dato prova del suo impegno nello sviluppare attività sportive per le categorie giovanili, mirando a rafforzare la presenza di ASC nel territorio. Il suo incarico si concentrerà anche sull’organizzazione di eventi e manifestazioni, strumenti fondamentali per valorizzare il territorio e favorire la partecipazione.

Per la provincia di Crotone, è stato nominato Francesco Paonessa come delegato. Paonessa ha già dato prova del suo impegno nello sviluppare attività sportive per le categorie giovanili, mirando a rafforzare la presenza di ASC nel territorio. Il suo incarico si concentrerà anche sull’organizzazione di eventi e manifestazioni, strumenti fondamentali per valorizzare il territorio e favorire la partecipazione. Cosenza – Angelo Milanese

Alla guida della provincia di Cosenza è stato designato Angelo Milanese, che avrà il compito di ampliare e strutturare ulteriormente il movimento ASC. Milanese si concentrerà sull’attività di scouting e affiliazione di nuove associazioni sportive, e sul coordinamento di eventi e tornei in collaborazione con il Comitato Regionale.

Alla guida della provincia di Cosenza è stato designato Angelo Milanese, che avrà il compito di ampliare e strutturare ulteriormente il movimento ASC. Milanese si concentrerà sull’attività di scouting e affiliazione di nuove associazioni sportive, e sul coordinamento di eventi e tornei in collaborazione con il Comitato Regionale. Vibo Valentia – Silvia Celestino

Per la provincia di Vibo Valentia, la delega è stata affidata a Silvia Celestino, che avrà un ruolo centrale anche nell’ambito della formazione. Celestino è l’unica figura incaricata specificamente di questo settore e ha già proposto l’attivazione di un corso formativo, confermando la volontà di investire nella qualità e preparazione degli operatori sportivi.

Per la provincia di Vibo Valentia, la delega è stata affidata a Silvia Celestino, che avrà un ruolo centrale anche nell’ambito della formazione. Celestino è l’unica figura incaricata specificamente di questo settore e ha già proposto l’attivazione di un corso formativo, confermando la volontà di investire nella qualità e preparazione degli operatori sportivi. Catanzaro-Lamezia – Patrizio Gemello

Per l’area strategica di Catanzaro e Lamezia Terme, è stato nominato Patrizio Gemello, figura di riferimento e pilastro di ASC Calabria. Gemello si distingue non solo per il coordinamento delle attività sportive sul territorio, ma anche per il suo impegno nella gestione e formazione degli arbitri. Il suo incarico prevede il consolidamento delle affiliazioni, lo sviluppo di nuove collaborazioni e la programmazione di eventi capaci di garantire visibilità e continuità alle iniziative.

Una visione condivisa per lo sport calabrese

Le nomine dei delegati provinciali segnano l’inizio di un percorso strutturato e ambizioso per ASC Calabria, volto a rafforzare la presenza sul territorio e promuovere lo sport come strumento di crescita sociale. L’obiettivo è creare un sistema sportivo sempre più inclusivo e vicino alle esigenze delle comunità locali, con particolare attenzione agli sviluppi territoriali e all’organizzazione di eventi. Un progetto proiettato verso il futuro, con la ferma volontà di rendere lo sport sempre più accessibile, qualificato e protagonista in tutta la regione, favorendo un processo di crescita che coinvolga tutte le realtà locali.