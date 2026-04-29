Archivio di Stato di Reggio Calabria, l’Associazione Sensazioni Emergenti: “perderlo è minaccia alle radici del territorio”

Incertezza sul futuro dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria che rischia di essere trasferito fuori dal contesto urbano. “Il silenzio equivale alla complicità. L’incertezza sul futuro dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, sito in via Stradella Giuffrè – San Brunello, che rischia di perdere la sua sede storica, minaccia le radici stesse del nostro territorio. Custode delle storie reali della città e del vissuto di intere generazioni, l’Archivio dovrebbe essere un presidio tutelato, non oggetto di ipotesi di trasferimento fuori dal contesto urbano.

In un’epoca che rischia di smarrire la memoria, la storia del nostro popolo ha bisogno, oggi più che mai, di un luogo stabile e centrale in cui restare viva e presente“. È la riflessione espressa da Domenico Nava dell’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”.