Antoniozzi ricorda Giacomo Mancini, a 110 anni dalla nascita: “uno dei più grandi politici italiani”

“110 anni fa nasceva Giacomo Mancini. È persino inutile ricordarne la grandezza. Ai figli Pietro e Giosj al nipote Giacomo va il mio abbraccio. Mancini dovrebbe oggi essere ricordato senza aspetti divisivi ma per il meridionalismo che espresse. È stato indubbiamente uno dei più grandi uomini politici italiani”. Sono le parole, in una nota stampa, del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi, che ricorda la figura dell’ex Sindaco di Cosenza e Ministro.

“Da Sindaco andò oltre ogni steccato e valorizzo uomini e donne di ogni estrazione politica. Altri sindaci calabresi, e non mi riferisco a Cosenza, che ne avrebbero potuto imitare la terzietà non lo hanno fatto. Il suo esempio è stato straordinario”.