Amministrazione condivisa, mercoledì primo incontro di approfondimento tra i Comuni siciliani

L’amministrazione condivisa, il modello che punta a costruire una collaborazione strutturata fra enti locali e cittadini nella gestione dei beni comuni, sarà al centro di una giornata di lavoro che si terrà mercoledì, 29 aprile, a Palermo, nella sede di ANCI Sicilia, in via Roma 19 (ex Palazzo delle Ferrovie). L’evento – promosso da ANCI Sicilia, CeSVoP, CeSV Messina e CSV Etneo, con il supporto di Fondazione Onc-Otc Sicilia e Labsus – si svolgerà di mattina e pomeriggio. Si potrà partecipare sia in presenza, sia collegandosi online tramite la piattaforma GoTo. I lavori prenderanno avvio con i saluti istituzionali di Paolo Amenta (presidente ANCI Sicilia), Vito Puccio (presidente OTC Sicilia) e Giuditta Petrillo (presidente CeSVoP). L’introduzione sarà affidata a Mario Emanuele Alvano (segretario generale ANCI Sicilia) e Marcella Silvestre (coordinatrice Animazione Territoriale del CeSVoP).

La relazione tecnica sarà tenuta da Gregorio Arena, fondatore di Labsus, sul tema “L’amministrazione condivisa come modello di collaborazione tra enti locali e cittadini: principi, evoluzione e prospettive”. A seguire, Simona Repole, dirigente del Comune di Rosignano Marittimo (LI), porterà un’esperienza concreta su come rendere la sussidiarietà il motore dell’azione amministrativa. La mattinata si chiuderà con interventi di Comuni siciliani già attivi nell’amministrazione condivisa, per condividere patti di collaborazione, casi concreti e riflessioni critiche, prima del dibattito finale. L’incontro pomeridiano è finalizzato ad avviare un primo momento fondativo della Comunità di pratica sull’amministrazione condivisa, creando uno spazio di confronto operativo tra Comuni, cittadini attivi e Terzo settore, volto a condividere esperienze, individuare priorità comuni e definire strumenti e modalità per una collaborazione stabile ed efficace. Gli amministratori, dirigenti e funzionari dei Comuni siciliani interessati possono manifestare la propria partecipazione attraverso il seguente link: https://forms.gle/QjiJHFCrz9mJNwg2A.

ANCI Sicilia è fortemente impegnata a promuovere un rapporto sempre più proficuo tra Comuni, cittadini e Terzo settore

“ANCI Sicilia è fortemente impegnata a promuovere un rapporto sempre più proficuo tra Comuni, cittadini e Terzo settore, valorizzando gli strumenti dell’amministrazione condivisa, a partire dai patti di collaborazione. In questa direzione, intendiamo incoraggiarne l’utilizzo, diffondendone la consapevolezza e favorendo la circolazione di buone pratiche tra gli enti locali – spiegano il presidente e il segretario generale di ANCI Sicilia, Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano -. L’iniziativa rappresenta, da un lato, un momento informativo rivolto ai Comuni che non hanno ancora intrapreso questi percorsi; dall’altro, un primo passo concreto verso la costruzione di una comunità di pratiche. L’obiettivo è rafforzare la capacità delle amministrazioni locali di attivare forme innovative di collaborazione con i cittadini per la cura e la valorizzazione dei beni comuni”.

Per Giuditta Petrillo, presidente del CeSVoP “questo appuntamento rappresenta un passo concreto verso una nuova cultura dell’amministrazione pubblica in Sicilia – spiega –. Il CeSVoP crede profondamente che il volontariato e il Terzo Settore non siano semplici erogatori di servizi, ma partner strutturali degli enti locali nella cura dei beni comuni. Con la prospettiva della Comunità di Pratica vogliamo contribuire a creare uno spazio permanente di confronto e apprendimento reciproco tra i Comuni siciliani, affinché le buone pratiche non restino esperienze isolate, ma diventino patrimonio condiviso di un’intera regione. Dall’ascolto all’azione: è questo il percorso che oggi, insieme all’ANCI Sicilia, abbiamo deciso di avviare”.