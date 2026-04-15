Al via a Scilla la fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana

Sabato 18 aprile, la suggestiva cornice di Scilla ospiterà la fase regionale delle Olimpiadi di Primo Soccorso, una competizione educativa rivolta agli studenti, organizzata dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Calabria, con il patrocinio del Comune di Scilla e il supporto del Comitato CRI di Vallata del Gallico. L’iniziativa vedrà protagonisti gli studenti degli istituti superiori calabresi che hanno aderito al progetto. Le squadre si sfideranno in una serie di simulazioni realistiche di scenari di emergenza. Ogni prova verrà valutata da giudici esperti della CRI, che analizzeranno non solo la correttezza tecnica delle manovre effettuate, ma anche la capacità di gestione dello stress e il lavoro di squadra.

In palio non c’è solo la vittoria: la squadra prima classificata conquisterà l’accesso alla fase nazionale, portando con sé il nome della Calabria su un palcoscenico ancora più grande. “Le Olimpiadi non sono solo una gara, ma un momento fondamentale di cittadinanza attiva” spiegano gli organizzatori. “Insegnare ai giovani come comportarsi in situazioni critiche può fare la differenza tra la vita e la morte.”

Le scuole partecipanti

II.S. “Pertini – Santoni” – Crotone

Istituto “Pitagora” – Crotone

I.S. “E. Fermi” – Bagnara Calabra

I.T.T. “E. Scalfaro” – Catanzaro

I.S. “N. Pizi” – Palmi

IIS Corigliano C. “LC-LS” – Corigliano-Rossano

Liceo Classico “Bruno Vinci” – Nicotera

IIS “Guarasci-Calabretta” – Soverato

Liceo Statale “V. Capialbi” – Vibo Valentia

ITI “Panella Vallauri” – Reggio Calabria

Programma della giornata:

Ore 09.00: Adunanza delle squadre presso Piazza San Rocco.

Ore 10.00: Inizio ufficiale della gara tra i vicoli e le piazze del borgo.

Ore 13.00: Fine della competizione e cerimonia di premiazione.

La cittadinanza è invitata ad assistere alle simulazioni per scoprire da vicino l’impegno dei giovani e l’importanza della cultura del primo soccorso.