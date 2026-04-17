A Seminara la “Giornata della caccia e dell’amicizia”

Tutto pronto per la “Giornata dedicata alla caccia e all’amicizia”, in programma sabato 18 aprile 2026 presso l’Agriturismo Antico Carro, in località Barritteri a Seminara (RC). L’appuntamento, aperto a tutta la popolazione, si propone come un momento di incontro tra cacciatori, appassionati e cittadini, all’insegna della cultura, della tradizione e della condivisione. L’iniziativa nasce con uno spirito chiaro: creare uno spazio libero da appartenenze politiche o associative, dove i cacciatori possano incontrarsi al di là di ogni divisione, promuovendo valori come rispetto, lealtà e amore per il territorio.

Il programma prenderà il via alle ore 10:00 con la gara di tiro con carabina ad aria compressa, inserita nel XIX Memorial “Cecio Lo Giudice”, evento centrale della giornata.

Stand espositivi

Nel corso della giornata, la suggestiva cornice dell’agriturismo ospiterà anche stand espositivi con la presenza di espositori e marchi blasonati del settore armiero e venatorio, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino prodotti, attrezzature e novità del comparto. Un’occasione di confronto e approfondimento che rende l’evento non solo conviviale, ma anche informativo e tecnico per appassionati e curiosi A seguire, spazio alla convivialità con il pranzo sociale pensato come momento di aggregazione e condivisione, nel segno della tradizione gastronomica locale.

Il ricordo di Cecio Lo Giudice

Il ricordo di Cecio Lo Giudice del Movimento Amici della Caccia

Con profondo rispetto e sincera emozione il Movimento Amici della Caccia si ritroverà per celebrare il 19° Memorial dedicato al signor Cecio Lo Giudice, un uomo che ha lasciato un segno autentico e duraturo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Cecio Lo Giudice è stato, prima di tutto, un uomo probo, umile, ricco di valori solidi e concreti. Una di quelle persone rare, sempre disponibili, sempre pronte a tendere una mano senza chiedere nulla in cambio. La sua vita è stata guidata da principi semplici ma fondamentali: il rispetto, la lealtà e l’amore per le tradizioni.

Grande appassionato dell’attività venatoria sin da giovane, Cecio non era solo un cacciatore, ma un vero interprete di questo mondo. Era conosciuto e stimato nell’ambito venatorio, della balistica e della cinofilia, contesti nei quali ha saputo distinguersi per competenza, serietà e passione autentica.

Un tratto che racconta molto della sua umanità è il rapporto con i suoi cani. Non li considerava semplici compagni di caccia, ma veri membri della famiglia. Li trattava come figli, dando loro nomi comuni, quasi a voler sottolineare un legame profondo e sincero: Ugo, Mario… nomi che parlano di affetto, quotidianità e rispetto. Il Memorial dunque non sarà soltanto un evento, ma un momento di condivisione e memoria. È il modo più bello per mantenere vivo il ricordo di Cecio tra i suoi familiari, tra gli amici e tra tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino.

Nel corso degli anni, ogni edizione ha visto una partecipazione straordinaria: oltre 100 tiratori hanno calcato la pedana in una passata edizione, testimoniando con la loro presenza quanto sia forte il valore dell’esempio lasciato da Cecio. Perché chi vive secondo regole sane e trasmette una passione vera diventa inevitabilmente un punto di riferimento, soprattutto per le nuove generazioni.

Questo 19° Memorial, organizzato all’Agriturismo Antico Carro, porta con sé uno spirito ancora più profondo: quello di unire i cacciatori al di là di ogni colore o bandiera, creando uno spazio autentico di incontro, confronto e amicizia. Una giornata da vivere con leggerezza, ma anche con consapevolezza, in una location che richiama stile, tradizione e identità. Non si celebrerà solo il ricordo di un cacciatore, ma di un uomo vero. Un uomo che ha saputo trasmettere valori, passione e rispetto. E, allo stesso tempo, vogliamo dimostrare a chi guarda con scetticismo che i cacciatori esistono, che la caccia esiste, e che può essere vissuta con dignità, responsabilità e amore per il territorio.

Che questo memorial continui a essere un ponte tra passato e futuro, tra memoria e passione, tra insegnamento e condivisione.

Grazie anticipatamente a tutti coloro che saranno presenti per contribuire a mantenere vivo il ricordo di Cecio Lo Giudice.

Una giornata che unisce memoria, passione e identità, confermandosi come un appuntamento significativo per il mondo venatorio calabrese e per tutti coloro che vogliono conoscere da vicino una realtà fatta di cultura, tradizioni e senso di comunità.