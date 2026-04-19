A Reggio Calabria un antipasto della magia di Scirubetta: tantissimi i presenti in centro | INTERVISTA

Cucchiaini alla mano e tanta voglia di stare insieme. A Reggio Calabria è tornata la magia di Scirubetta. L’edizione speciale ha debuttato ieri in una Piazza Italia gremita, dove i maestri gelatieri hanno sfidato il palato dei presenti con creazioni inedite, riscuotendo un successo di pubblico e critica già dalle prime battute. Ma questo è solo un delizioso antipasto. L’appuntamento principale con il festival è già fissato per settembre.

Intanto entriamo nel vivo dell’atmosfera di ieri, ascoltiamo le interviste e i commenti raccolti da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.