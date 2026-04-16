A Reggio Calabria pronta la presentazione del progetto “Qualificazione e Promozione della filiera meccanica” | PROGRAMMA

La Camera di Commercio di Reggio Calabria, in collaborazione con Hitachi Rail STS Spa, annuncia l’evento “Meccanica Metropolitana: qualificazione e sinergie per lo sviluppo della filiera”, che si terrà il prossimo 28 aprile 2026 presso lo stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria. Saranno presentati i risultati del progetto camerale “Qualificazione e Promozione della filiera meccanica della Città metropolitana di Reggio Calabria”, nato nel 2023 con l’obiettivo di potenziare il tessuto produttivo locale e favorire l’integrazione delle PMI reggine nelle catene del valore internazionali.

La giornata si aprirà alle ore 9:30 con i saluti del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana e del Chief Operating Officer di Hitachi Rail STS Luca D’Aquila, seguiti da un parterre istituzionale di alto profilo: il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, la cui presenza è in attesa di conferma, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, il Sindaco f.f. di Reggio Calabria Domenico Battaglia, il Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace, il Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti e in collegamento da remoto il Segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli.

L’evento si articolerà in due sessioni chiave, con le testimonianze dirette delle imprese impegnate nel percorso progettuale e con tavole rotonde su innovazione, sinergie industriali e formazione, che vedranno il coinvolgimento di autorevoli rappresentanti del MIMIT, della Regione Calabria, di Unioncamere, dell’Università Mediterranea, dell’Università della Calabria e di attori del sistema formativo regionale. Concluderà l’evento una sessione pomeridiana di Networking B2B riservata alle imprese della filiera per consolidare le partnership avviate.