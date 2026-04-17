A Polistena arriva il Truck Tour “Banca del Cuore” per la prevenzione cardiovascolare gratuita | INTERVISTE

Sino a domani, sabato 18 aprile, presso l’ospedale di Polistena, sarà presente il Truck della prevenzione cardiovascolare nell’ambito del progetto “Banca del Cuore – Truck Tour”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), ideato e coordinato dal Prof. Michele Massimo Gulizia. I cittadini potranno accedere gratuitamente a uno screening cardiovascolare, effettuato grazie alla disponibilità dei medici e degli infermieri della cardiologia dell’ospedale di Polistena, guidata dal direttore Carmelo Massimiliano Rao.

L’iniziativa è sostenuta dalla direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria, guidata da Lucia Di Furia, che considera la prevenzione un pilastro fondamentale della sanità territoriale. Le interviste di Graziano Tomarchio per Strettoweb: