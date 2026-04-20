A Messina la sicurezza stradale diventa un gioco educativo: migliaia di bambini protagonisti a Piazza Duomo

“L’educazione stradale è un concetto da grandi, ma lo si impara da piccoli”. È questo lo spirito del “Parco Mobile della Sicurezza Stradale” che nei giorni 21 e 22 aprile dalle 8.00 alle 14.00 animerà Piazza Duomo a Messina, nell’ambito degli eventi della 26^ edizione del “Progetto Icaro”. Il Parco Mobile conterà su strutture, allestite dall’Anas di Catania, che riproducono un percorso stradale all’interno di una città in miniatura in cui i piccoli allievi potranno imparare a conoscere la segnaletica stradale esercitandosi all’apprendimento ed al rispetto delle regole per diventare utenti della strada sicuri e consapevoli. Saranno migliaia gli alunni presenti in Piazza Duomo provenienti dagli Istituti Comprensivi di Messina e provincia, accompagnati dagli insegnanti e dai rispettivi Dirigenti Scolastici che hanno aderito all’iniziativa.

Due intere mattinate dove i piccoli potranno salire a bordo delle auto e delle moto della Polizia Stradale vivendo in prima persona momenti da “poliziotto”. Ad accoglierli anche il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un’aula scolastica multimediale itinerante, dove i poliziotti della Stradale diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli. Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza, giocando. Obiettivo dell’iniziativa sarà quello di coinvolgere ed educare gli alunni ai corretti comportamenti da tenere verso il prossimo ed in particolare quelli sulla strada, perché solo un’efficace educazione può instaurare nei piccoli allievi una cultura formativa e civile che diventi, così, parte integrante del loro modo di vivere.