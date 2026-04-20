A Messina apre il Centro Tao: un nuovo spazio per il benessere integrato

A Messina nasce una nuova realtà dedicata al benessere e alla crescita personale: il Centro Tao, uno spazio in cui pratiche come Yoga, QiGong, meditazione e lavoro corporeo si integrano in un percorso orientato all’equilibrio tra corpo e mente. Il progetto prende forma dall’esperienza di Vincenzo Citto, insegnante di discipline olistiche e formatore, che negli anni ha sviluppato un approccio che unisce movimento, ascolto e lavoro sulla percezione corporea. All’interno del centro vengono proposti percorsi strutturati che vanno oltre la semplice attività fisica, ponendo attenzione al respiro, alla postura e alla qualità del movimento, con l’obiettivo di accompagnare la persona verso una maggiore consapevolezza di sé.

Accanto alle pratiche di gruppo, il Centro Tao offre anche trattamenti corporei e percorsi formativi rivolti sia a chi desidera migliorare il proprio benessere, sia a operatori che intendono approfondire tecniche legate al lavoro sul corpo. In occasione dell’apertura della nuova sede in via dei Mille 243, sono previste giornate introduttive pensate per permettere alla città di conoscere da vicino questo approccio, attraverso esperienze pratiche accessibili a tutti. Un’iniziativa che si inserisce in un contesto sempre più attento al benessere integrato, proponendo un modo diverso di prendersi cura di sé, basato sull’ascolto e sulla presenza.