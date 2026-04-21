50 turisti di Catanzaro a Reggio Calabria: monumenti, bergamotto e il gelato di Scirubetta | INTERVISTA

Una visita ai monumenti del centro di Reggio Calabria condita da dolcezza e sapori per 50 turisti di Catanzaro accompagnati dalla Pro Loco Reggio Sud

Concetta Romeo Pro Loco Reggio Sud

Sono arrivati in 50, da Catanzaro, per vivere una giornata in pieno centro a Reggio Calabria, accompagnati dalla Pro Loco Reggio Sud fra le bellezze della città. Un’iniziativa, quella promossa da Concetta Romeo, presidente della Pro Loco, che ha permesso di mostrare i luoghi identitari di Reggio anche ad altri calabresi. I turisti si sono divertiti alla scoperta dei monumenti, del Museo del Bergamotto e hanno degustato, infine, il gelato di Scirubetta.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, Concetta Romeo ha rivelato i dettagli dell’iniziativa.

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