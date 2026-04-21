50 turisti di Catanzaro a Reggio Calabria: monumenti, bergamotto e il gelato di Scirubetta | INTERVISTA

Sono arrivati in 50, da Catanzaro, per vivere una giornata in pieno centro a Reggio Calabria, accompagnati dalla Pro Loco Reggio Sud fra le bellezze della città. Un’iniziativa, quella promossa da Concetta Romeo, presidente della Pro Loco, che ha permesso di mostrare i luoghi identitari di Reggio anche ad altri calabresi. I turisti si sono divertiti alla scoperta dei monumenti, del Museo del Bergamotto e hanno degustato, infine, il gelato di Scirubetta.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, Concetta Romeo ha rivelato i dettagli dell’iniziativa.