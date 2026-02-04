Wizz Air rilancia i collegamenti con la Sicilia: torna il volo diretto Venezia–Palermo

Wizz Air, inaugura oggi una nuova era di collegamenti tra il Veneto e la Sicilia. Grazie alla collaborazione con Save, la società di gestione dello scalo lagunare, la compagnia annuncia l’avvio della rotta Venezia-Palermo, un investimento che punta a trasformare l’aeroporto Marco Polo in una base sempre più interconnessa con le principali mete Wizz non solo internazionali, ma anche nazionali. Con 10 frequenze settimanali, Wizz Air garantisce una copertura capillare che permette spostamenti agevoli in diversi momenti della giornata, facilitando la vita di chi viaggia per lavoro o studio e di chi cerca una fuga culturale. Nel 2025, Wizz Air ha registrato in Veneto, tra Venezia e Verona, oltre 4000 voli e una crescita dei passeggeri del 45,5%, mantenendo un tasso di completamento dei voli del 99,7%.