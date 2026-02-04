Wizz Air apre la sua base a Palermo, voli diretti verso 4 città italiane e 2 estere | DETTAGLI

Nasce a Palermo la 39ª base Wizz Air nel mondo. Alla conferenza di presentazione erano presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il chief commercial officer della compagnia aerea, Ian Malin, e l’amministratore delegato di Gesap, società di gestione dello scalo palermitano, Gianfranco Battisti. Dall’1 agosto 2026, Wizz Air attiverà il collegamento Palermo-Milano Malpensa, affiancato da Palermo-Bologna e da Palermo-Venezia. Completa l’offerta domestica la rotta Palermo-Torino, in avvio dal 4 maggio 2026. I voli sono in vendita da oggi.

Dall’1 agosto 2026 sarà operativo, inoltre, il nuovo collegamento Palermo-Tel Aviv con 3 voli a settimana, mentre dal 2 agosto 2026 via libera alla rotta Palermo-Sharm el-Sheikh con 4 frequenze settimanali. Entrambe le nuove rotte internazionali sono già in vendita. Queste rotte si aggiungono alle destinazioni recentemente annunciate di Varsavia, Bratislava, Belgrado e Sofia.

“Portare due aeromobili basati a Palermo significa dare risposte concrete a chi viaggia”

“Il ritorno di Palermo nel network delle nostre basi è il risultato di una crescita estremamente rapida avviata in poche settimane dal ritorno operativo sullo scalo, possibile solo grazie alla nostra solida partnership con Gesap – afferma Malin – Palermo è cresciuta in pochissimo tempo. Portare due aeromobili basati a Palermo significa dare risposte concrete a chi viaggia. Il posizionamento di due aeromobili basati consentirà una maggiore stabilità operativa e una continuità dei collegamenti durante tutto l’anno”.

“Risultato di straordinaria rilevanza strategica”

“L’apertura della base Wizz Air a Palermo rappresenta un risultato di straordinaria rilevanza strategica per l’aeroporto di Palermo e per l’intera Sicilia – afferma Battisti – La scelta di basare due aeromobili di ultima generazione sullo scalo palermitano conferma la solidità del percorso industriale intrapreso da Gesap e rafforza in modo strutturale la connettività aerea del territorio. La partnership di lungo periodo con Wizz Air consente allo scalo palermitano di diversificare il portafoglio vettori – conclude l’ad di Gesap – ridurre la stagionalità e consolidare il proprio ruolo di infrastruttura strategica del Mediterraneo”.

La soddisfazione del sindaco

“La scelta di Wizz Air di fare di Palermo una base strategica rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro aeroporto e della città – afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – Il posizionamento di due aeromobili e l’ampliamento delle rotte, soprattutto internazionali, rafforzano il ruolo di Palermo come porta del Mediterraneo. Questo accordo consolida un percorso di apertura sempre più decisa ai mercati europei e internazionali, aumentando competitività e attrattività del territorio. L’aeroporto Falcone Borsellino si conferma infrastruttura chiave per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale della Sicilia occidentale. È un risultato frutto di una visione condivisa e di una collaborazione efficace tra istituzioni e operatori”, conclude Lagalla.