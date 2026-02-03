“Vorrei accordo ma…”, le navi di Trump verso l’Iran: intanto, le trattative vanno avanti via sms

Secondo quanto riferito da Donald Trump, USA e Iran si stanno parlando per trovare un accordo sul nucleare. Il presidente USA, parlando con i giornalisti alla casa Bianca, ha dichiarato: “abbiamo navi dirette verso l’Iran in questo momento“, ma “stiamo parlando con loro. Vorrei vedere un accordo ma vedremo che accadrà“. Intanto, il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, e l’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, starebbero comunicando direttamente via sms.

A rivelarlo è il New York Times che cita due fonti iraniane e un funzionario USA. In merito ai colloqui ufficiali, fioccano le prime indiscrezioni: possibile un incontro venerdì a Istanbul (Turchia) fra l’inviato USA, Steve Witkoff, il genero di Trump, Jared Kushner, e il capo della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi, ma è attesa anche la presenza di rappresentanti di Turchia, Qatar ed Egitto. Potrebbero esserci, rimarca uno dei funzionari della regione citato dal Nyt, anche Emirati Arabi Uniti, Oman e Pakistan.