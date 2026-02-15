Volley, pronostici rispettati a Rende: Amaro Dhelios battuta dalla Milani

L’Amaro Dhelios in formato ridotto cede il passo in casa della quotatissima Pallavolo Milani. Al Palaeuropa è successo dei locali. Questi i set: 25-19, 25-21 e 25-17. I ragazzi amaranto pagano una settimana difficile. Giocano tre set speculari. Equilibrati fino ad un certo punto degli stessi per poi vedere spiccare il volo agli avversari. L’arma in più per la Milani sono stati attacchi cinici e concentrati. Bande determinanti.

Poche ricostruzioni concrete e difesa da rivedere per gli ospiti che non riescono a muovere la classifica, complici anche assenze determinanti nel roster. Quattro giornate al termine e calendario avaro di partite agevoli: nel prossimo turno, domenica 22 febbraio, la Dhelios giocherà a Cinquefrondi in casa della Diper Jolly.