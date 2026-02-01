Volley, passo indietro per la Dhelios: sconfitta a Paola

Passo indietro per la Dhelios. Poteva essere l’occasione per riavvicinarsi con dirompente alla zona Playoff, ma così non è stato. Dopo i due punti conquistati grazie ai tie break di Lamezia ed in casa contro Olimpia Bagnara, gli amaranto non riescono a violare il fattore campo della New Hospital Paola, che vince tra le mura amiche 3-1. Partono molto meglio gli amaranto della Dhelios. Bene su tutti i fondamentali riuscendo a contrastare a muro l’attaccante più forte del club locale, Vuommaro. Termina 19 a 25.

Nel secondo set, la gara palesa giocate punto a punto. La spunta Paola che sfrutta tanti problemi in ricezione dei reggini. I locali ci prendono gusto e vinceranno anche terzo e quarto set mantenendo lo stesso andamento. Esordio per la Dhelios per Matteo Foti, pallavolista che sarà molto utile nella corsa salvezza. Qualche rammarico di troppo c’è ma, la strada è ancora lunga e toccherà lottare per conquistare la migliore posizione possibile in chiave salvezza. Questi i parziali: 19-25, 25-21, 25-20, 25-23.