Volley, la Tonno Callipo riprende in Sicilia la marcia vittoriosa

Iniziano a non trovarsi gli aggettivi positivi per la splendida Tonno Callipo, che a Catania contro la Gupe conquista la 12ª vittoria stagionale, terza consecutiva e quinta in trasferta. Confermandosi così terza forza del torneo con 35 punti! Un’ulteriore prova di forza da parte di Paglialunga (per lui 12 punti di cui 5 ace) e compagni, che dopo aver perso ai vantaggi il primo set si riscattano con lo stesso epilogo nel secondo che vale il pareggio. Per poi imporsi con distacchi alquanto vistosi sui siciliani negli ultimi due parziali. Non conosce praticamente ostacoli la formazione giallorossa, al netto delle due sconfitte subìte in trasferta. Finora 12 vittorie in 14 gare, applausi!

Sospinta dal solito best scorer Boiko, stavolta 31 punti (di cui 5 ace), dai ben 14 di Borgesi con addirittura 5 muri sui 12 totali di squadra, tra gli altri 3 di Halim e 2 di Netti, la Tonno Callipo parte bene nel primo set conducendo 8-4 e 16-11. Nella seconda parte invece, ecco il ritorno di Gupe (21-20) che vincerà 26-24 al termine di una battaglia. La stessa a cui si assiste nel secondo set: il vantaggio di Vibo si registra anche qui nei vari punteggi intermedi, 8-6, 16-10 e 21-18, e stavolta portando dalla propria parte il parziale per 28-26. Da qui in poi il crollo di Gupe che, negli altri due giochi, non regge il confronto con gli indemoniati giallorossi, bravi a capire la lezione del primo set e negli ultimi due parziali non lasciano proprio spazio ai siciliani. I punteggi intermedi di questi restanti set raccontano di 16-7 e 21-11 nel terzo gioco, poi vinto a 12. E di 16-8 e 21-9 nel quarto, vinto a 13. Chiara evidenza del dominio dei giallorossi, che mettono su un altro mattoncino importante nella bella costruzione edificata, con cura ed abnegazione, fin dalla prima giornata di questo campionato.

Il post gara

Soddisfatto ovviamente a fine gara coach Lanci che spiega: “Questa una partita un po’ particolare, che alla fine temevamo un po’ perché dopo 15 giorni di stop era difficile rientrare in campo con una certa continuità e con lo stesso ritmo di gioco. La Gupe è una squadra che per la forza che esprime non rispecchia appieno la sua posizione in classifica, e l’ha dimostrato ieri mettendoci in difficoltà soprattutto nei primi due set, dove non hanno mai mollato e difeso tanto. Comunque va riconosciuto il merito ai miei ragazzi di essere rimasti attaccati alla partita, anche nei momenti in cui non sembrava venirci tutto nel miglior modo possibile, facendo qualche errore di troppo. Bravi noi poi nel terzo e quarto set a riuscire a riprendere un po’ il ritmo di gioco, metterli sotto pressione ed indurli a qualche errore in più”.

Il tecnico Lanci archivia subito e guarda già alla prossima gara: “Adesso riceveremo Termini Imerese che, per la classifica che ha, sarà una partita ampiamente alla nostra portata, però dobbiamo continuare a lavorare sempre con grande intensità. Perché poi si presenteranno diverse trasferte insidiose ed altre partite in cui, soprattutto in questa seconda parte del campionato, tutti daranno il 150 per cento contro di noi, per dimostrare il loro valore. Ma soprattutto perché vorranno raggiungere quelli che sono i propri obiettivi stagionali. Dal canto nostro dobbiamo continuare con lo stesso piglio e la stessa volontà dimostrate fin ad oggi, per provare ad arrivare più avanti possibile, col maggior numero di punti e giocarci bene tutte le nostre carte”.

Il tabellino

GUPE CATANIA – TONNO CALLIPO 1-3 (26-24, 26-28, 12-25, 13-25)

GUPE: Holub 16, Romano (L), Petrone 2, Calabrese 7, Bonanno 5, Lopresti, Andronico 7, Damiano 5, Cavallaro, Bigi 1, Bella 5. Ne: Bruno (L). All. Petrone

TONNO CALLIPO: Piovan 1, Boiko 31, Borgesi 14, Halim 10, Paglialunga 12, Netti 8, Buttarini (L), Vassallo, Riga. Ne: Smeraldo, Saturnino, Mauceri, Fusco (L). All. Lanci

Arbitri: Iannella e Di Nino.

Note: Gupe ace 5, bs 11, muri 6, errori 26; Vibo: ace 15, bs 15, muri 12, errori 29. Attacco: 39%-46%, ricezione 36%-64%.