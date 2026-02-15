Volley, la Tonno Callipo continua nel dominio al PalaValentia

Settebello per la Tonno Callipo che, superando il fanalino di Coda Atletica Termini Imerese, conquista la settima vittoria per 3-0 al PalaValentia. Un vero e proprio dominio da parte dei giallorossi nella propria casa vibonese, a cui c’è da aggiungere il 3-2 al Corigliano. In totale sono ben tredici i successi stagionali, che consolidano il terzo posto dei magnifici ragazzi di coach Lanci, arrivando a 38 punti in classifica, in attesa delle gare odierne di Aquila Bronte e Corigliano.

Match obiettivamente agevole quello di ieri al PalaValentia, valido quale seconda giornata di ritorno. Paglialunga e compagni in appena 57 minuti hanno archiviato la pratica siciliana, lasciando davvero poco spazio ai volenterosi isolani, arrivati con solo sei unità schierabili per l’intero match. Un match a senso unico e con pochissima storia a vantaggio dei vibonesi, abili a fermare ogni velleità ospite, soprattutto ad inizio di primo e terzo set.

In casa-Tonno Callipo, ad di là dei 15 punti (di cui 3 ace e 1 muro) di Boiko, da segnalare i ben 14 di Netti, di cui 2 ace ed il 79% in attacco. In evidenza anche Halim con 6 punti di cui 2 muri. Il dato che, però, piace sottolineare è il corposo turnover operato da coach Lanci dopo il primo set. Così ecco in campo l’ingresso e la buona prova di Smeraldo in regia, al di là dei tre punti realizzati; di Riga in posto-2 al posto di Boiko e di Vassallo in banda, anche lui prolifico sotto rete con 7 punti. E spazio pure all’altro libero Fusco alternatosi con Buttarini nel corso del match.

La cronaca di Tonno Callipo-Termini Imerese

Nel primo set la Tonno Callipo parte lancia in resta (5-2, 7-5), in evidenza Borgesi e Paglialunga, col capitano che aumenta i colpi dal 9-6, con diversi attacchi vincenti. Quindi sale in cattedra Boiko, che allunga sul 14-8 con tre punti consecutivi. Di Paglialunga invece, è l’ace che vale il 17-8, scavando un solco irrecuperabile per i palermitani. Così anche Netti si aggiunge corposamente al referto-punti (per il 21-10), ed alla fine è il solito Boiko a chiudere il set sul 25-13.

Nel secondo parziale Termini Imerese regge soltanto fino al 3-3, quando la Tonno Callipo prende il largo (9-5, 12-8 con un primo tempo di Saturnino). Il gap aumenta sempre più ed anche Smeraldo (di seconda per il 17-13) e Halim (ace per il 18-13) timbrano il cartellino. Gli ospiti arrivano fino al 21-16 anche per qualche errore-punto giallorosso. A chiudere il secondo set a favore di Vibo è un’infrazione siciliana per il 25-18.

Nel terzo parziale, anche qui solo all’inizio (5-5) i siciliani sono in partita, ma è soltanto un’illusione. Da lì in poi infatti, la Tonno Callipo infila un parziale di 9-0 che non lascia scampo agli ospiti. A turno Riga, Saturnino, Vassallo e Netti realizzano in sequenza, con Termini Imerese che ha ormai mollato gli ormeggi, conquistando appena nove punti. Si chiude dunque (25-9) col solito abbraccio finale dei magnifici ragazzi di coach Lanci, in un percorso che continua ad essere di grande crescita tecnico, fisico e mentale. Chapeau! Sabato prossimo si viaggerà alla volta della Sicilia incontrando la storica Papiro Fiumefreddo.

Le dichiarazioni di coach Lanci

“Una partita un po’ particolare – inizia coach Lanci – vista la presenza di soltanto sei atleti dall’altra parte della rete. Sicuramente abbiamo colto l’occasione per dare più spazio ai ragazzi che giocano di meno, e si sono rivelati all’altezza della situazione. Sono stati bravi a trovare il loro spazio, sono da elogiare tutti e quindi bravi noi anche in quest’occasione. Ovviamente dovremo resettare e ci prepariamo per a prossima settimana, quando dovremo affrontare una trasferta difficile contro Papiro Fiumefreddo, una squadra che nelle ultime partite ha dimostrato tutto il suo valore, soprattutto in casa, quindi continuiamo a lavorare con umiltà. L’obiettivo è di cercare di fare sempre il nostro meglio. Ribadisco il plauso ai ragazzi che finora hanno giocato di meno, ieri si sono rivelati bravi anche e soprattutto sul piano mentale perché non era semplice giocare contro una squadra arrivata in quelle condizioni. Dunque proseguiamo con fiducia, guardando di partita in partita”.

Il tabellino di Tonno Callipo-Termini Imerese

TONNO CALLIPO VV – A. TERMINI IMERESE 3-0 (25-13, 25-18, 25-9)

TONNO CALLIPO: Piovan, Boiko 15, Borgesi 3, Halim 1, Paglialunga 3, Netti 14, Buttarini (L), Smeraldo 3, Saturnino 6, Vassallo 7, Riga 5, Fusco (L). Ne: Calello, Mauceri. All. Lanci

TERMINI IMERESE: Iacona 1, G. La Rosa 6, Teresi 6, Palesano 3, Sauli 1, Coniglio 3. Ne: Scimemi, Migliorano, Porcello, Teramo. All. La Rosa

Arbitri: Gabriele Galletti e Annalisa Martorino.

Note: durata set: 16’, 21’, 20’ per un totale di 57 minuti. Vibo: ace 9, bs 13, muri 5, errori 20; Termini I.: ace 2, bs 8, muri 1, errori 18. Attacco: 66%-33%, ricezione 70%-29%.