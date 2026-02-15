Volley femminile, riscatto Puliservice: super vittoria a Lamezia

Riscatto con i fiocchi per la Puliservice di Mister Giglietta. La realtà in rosa legata al progetto Sportspecialist ruggisce al Palagatti regalandosi un San Valentino da urlo. 1-3 in casa delle preparate lametine dell’Arpaia, prova in riscossa che cancella immediatamente la prima sconfitta stagionale subita al tie break, sullo stesso campo mercoledì scorso, vittoria che legittima la vetta della classifica e che rilancia le grandi ambizioni di riscatto, in vista della decisiva sfida, relativa al quarto di finale di Coppa Calabria, Memorial Sergio Sorrenti che si giocherà venerdì 20 febbraio al Palaboccioni alle ore 20.30.

Questo il computo dei set: 11-25, 22-25, 25-20 e 23-25. Al primo set le amaranto hanno imposto una superiorità importante nelle due fasi con grande spirito di gruppo. Lamezia, dal secondo set, ha cominciato a giocare bene soprattutto in difesa non hanno fatto cadere una palla, giocando molto bene, rendendo difficile l’attacco ospite. Il secondo sorriderà ad una combattente Puliservice. Il terzo all’arrembante formazione lametina. L’arma vincente è stata la voglia di vincere e il gioco di squadra. Insieme su ogni palla, credendo in ogni azione fino ad arrivare alla vittoria nel quarto set che dimostrerà grande il grande potenziale delle pallavoliste amaranto.