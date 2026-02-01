Volley femminile, Puliservice capolista ancora vincente: è ancora 3-0

Ordinaria amministrazione per la Puliservice capolista. Le amaranto di mister Franco Giglietta continuano a macinare gioco, vittorie e punti in classifica. E’ ancora 3-0. Al Boccioni, le amaranto, si preparano alla seconda fase senza nessuna sbavatura. 25-13, 25-14 e 25-12 i set. Lo staff tecnico ha potuto preservare la forte Giulia Speranza reduce da una settimana complicata per il virus influenzale.

Alternanza tra i liberi D’Elia e Sartiano. Tutte in campo, tutte a punto e risultato mai in discussione. Il segreto? Battuta efficace, tanto ordine sul rettangolo di gioco, bene a muro ed in difesa. Gara tecnica e di gruppo dove tutte le pallavoliste hanno risposto molto bene.